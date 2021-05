¿Qué es la oncothermia y porqué se ha convertido en una potente aliada contra el cáncer?

Sólo las enfermedades del sistema circulatorio causan más muertes que los tumores en España (INE). La afirmación es tan contundente como contrastada. Y si hablamos de mortalidad por sexos, los tumores son, en nuestro país, la primera causa de muerte entre los varones y la segunda en mujeres.

El cáncer es, por tanto, uno de los diagnósticos más temibles a pesar de que los estudios, los nuevos tratamientos a raíz de la experiencia y las herramientas disponibles no dejan de avanzar con rapidez en los últimos tiempos. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la oncothermia, una nueva y efectiva técnica complementaria a la radioterapia y la quimioterapia, sin efectos secundarios y que se utiliza ya para el tratamiento de tumores con resultados muy positivos.

También conocida como hipertermia electro-modulada, mEHT, la oncothermia es un tipo de tratamiento oncológico dirigido a la destrucción de células malignas. Se basa en el método convencional de hipertermia (calor desde el exterior para destruir las células malignas que no son capaces de sobrevivir a altas temperaturas), pero de una manera más avanzada, ya que produce un aumento de temperatura específicamente en el interior del tumor y no en los tejidos sanos circundantes

Esta novedosa terapia no utiliza el calor aplicado desde el exterior, sino que genera un campo dieléctrico de energía que es absorbido por el líquido extracelular y destruye las células malignas de un modo selectivo. Dicho de otro modo, se calienta el tumor con ondas de radiofrecuencia y esto provoca que las células malignas acaben más afectadas por la quimioterapia y la radioterapia que antes. Se dilatan, se oxigenan más y mueren antes. No se trata de nada milagroso, es tecnología.

Potencia el sistema inmune y evita los temidos procesos inflamatorios

Como se ha mencionado anteriormente, la oncothermia es una evolución de la técnica de la hipertermia la cual, aunque era eficaz, tenía asociados una serie de efectos secundarios que, habitualmente, no permitían a los pacientes acabar el tratamiento. Pero en este caso no se emplea el calor, sino ondas de radiofrecuencia las cuales ofrecen otra serie de ventajas complementarias. Así lo explica la doctora Elisabeth Arrojo, directora médica del Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA). «El empleo de radiofrecuencia en detrimento de ese calor previo cuya focalización era menor provoca varias ventajas: el paciente no nota calor ni quemazón, el tratamiento sólo afecta a las células malignas, se potencia el sistema inmune y destruye a las células malignas por apoptosis y no por necrosis, lo que evita estados inflamatorios».

Arrojo, Premio Nacional de Medicina en oncología radioterápica 2020 y una de las principales pioneras y estudiosas de la oncothermia en nuestro país, recuerda también que «habitualmente los tumores desarrollan sus propios vasos para poder nutrirse y crecer. No son vasos normales, sino que son vasos estrechos y tortuosos, lo que supone una dificultad extra para conseguir que la quimioterapia o inmunoterapia lleguen al interior del tumor. Por esta razón solemos decir que, a veces, la quimioterapia no funciona, no porque no sea eficaz, sino porque ni siquiera llega bien al tumor. Sin embrago, la oncothermia calienta el tumor lo que hace que los vasos intratumorales se dilaten, y es ahí donde radica su éxito como arma importante en el tratamiento oncológico: aumenta la radio y quimiosensibilidad tumoral».

Especialidad radioterápica novedosa y 100% segura

Si bien es cierto que la oncothermia aún no está muy extendida en España, sí que lo está en Europa donde existen ensayos clínicos fase III que avalan su eficacia en cáncer de cérvix, y fase II en múltiples otras localizaciones. La oncothermia es un tratamiento extremadamente seguro, y así los constatan los más de 10.000 casos tratados con oncothermia sin toxicidades relevantes derivadas del tratamiento. Todos ellos reafirman que esta nueva especialidad, pese a aumentar la destrucción celular, es selectiva frente a las células malignas, no afectando a las sanas, a diferencia de tratamientos como la radio y quimioterapia. Esto es lo que evita que aumenten los anteriormente mencionados efectos secundarios de los otros tratamientos oncológicos, cuando se administra de forma combinada con estos. Recordemos: la oncothermia sólo ataca a las células cancerígenas.

En cualquier caso, desde INMOA insisten en que los buenos resultados que se van recolectando no sólo son un aval para los profesionales que trabajan en este centro pionero, sino que también sirven de punta de lanza para el asentamiento de este tipo de terapia para la lucha contra una de las enfermedades con mayores tasas de mortalidad en el mundo

«Un cáncer debe de ser tratado por un médico especialista en oncología. Nuestro centro está autorizado por el Ministerio de Sanidad como centro oncológico y la hipertermia electromodulada está acreditada por el Ministerio de Sanidad como tratamiento dentro del ámbito de la oncología radioterápica», explica la doctora Elisabeth Arrojo quien, además, se muestra totalmente en contra de asociar la oncothermia con adjetivos tales como “milagroso” o “descubrimiento definitivo” en la lucha contra el cáncer. «Por muy buenos y avanzados que sean resultados que arrojan los estudios y casos médicos, esto no quiere decir que la oncothermia se trate de un remedio milagroso o de la panacea contra el cáncer. Es otra herramienta que está teniendo mejores reacciones de las esperadas en los pacientes y que seguirá ampliando el horizonte de los médicos e investigadores de la materia. De momento, en España, la oncothermia es ya una gran aliada en la lucha contra el cáncer y todo indica a así seguirá siendo durante los próximos años» concluye.

Más información sobre INMOA

Ubicado en Madrid, el Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA) se trata un centro oncológico internacional en el que el paciente puede ser valorado y asesorado de forma integral (quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, nutrición oncológica…), poniendo a disposición de éste la mayor dotación de unidades de oncothermia de España. Es dirigido además por una especialista en oncología miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Hipertermia Clínica: la doctora Elisabeth Arrojo.

Directora médica de INMOA, esta prestigiosa facultativa ha desarrollado varios años de su carrera profesional en EEUU donde ha sido reconocida con importantes premios y nombramientos como el de "Persona extraordinaria en las ciencias por los EEUU". Actualmente compagina las direcciones tanto de INMOA, como de de los estudios que se están llevando a cabo con oncothermia en el único hospital público de España que dispone de esta tecnología: el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

Más allá de la oncothermia, INMOA ofrece un servicio integral en todo lo relativo a esta terapia y a todo lo que tiene que ver con oncología avanzada, asesoramiento oncológico, nutrición oncológica y apoyo emocional.