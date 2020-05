¿Qué fue de los protagonistas de 'Cazafantasmas' (y de Bill Murray)?

Hace más de treinta años que se estrenó la primera película de Los Cazafantasmas. Allá por el año 1984, veía la luz un relato que todavía hoy permanece más que presente en muchos de sus seguidores. Por ello, queremos saber qué fue de los protagonistas originales.

Bill Murray, Dan Aykroys, Ernie Hudson y Harold Ramis fueron los 4 Cazafantasmas que cautivaron a todo el público alrededor del mundo. Ya te adelantamos que 3 de los 4 protagonistas no han dejado de trabajar a pesar de su avanzada edad, convirtiéndose en figuras destacadas en todas las disciplinas dramáticas.... en el cine, la televisión y el teatro. Uno de ellos, Harold Remis, fallecía en el año 2014 tras una larga enfermedad.

Antes de descubrir exactamente qué ha sido de ellos, te recordamos de qué trataba esta película. Cuatro investigadores de sucesos paranormales en paro crean una empresa en Nueva York con el fin de limpiar la ciudad de fantasmas. A lo largo de la película vivirán sucesos totalmente insospechados.

Ray Parker Jr sería el encargado de crear parte de la Banda Sonora de la película. La canción tuvo tal éxito que estuvo nominada a Mejor Canvión Original durante la 57 ceremonia de entrega de los Oscar. Por desgracia, perdería ante el gran hit de Stevie Wonder “I just called to Say i Love You”.





Bill Murray

El actor de Illinois ha participado en, nada más y nada menos, que 50 películas desde su aparición en Los Cazafantasmas. También ha trabajado mucho en televisión aunque los títulos más reconocibles asociados a Murray tienen que ver con la gran pantalla.

En 2003 fue nominado al Oscar por Lost in Traslation. Aunque no recibió esa estatuilla sí que ganó el Globo de Oro de ese año al mejor actor de comedia o musical. Más recientemente, Murray ha aparecido en cintas muy sonadas y de calidad como El gran hotel Budapest (Wes Anderson) o St. Vicent (Theodore Melphi).

Dan Aykroyd

Este actor canadiense ha sabido diversificar su carrera creativa. Tanto es así, que el creador de la historia de los Cazafantasmas ha fundado una empresa de bebida alcohólica llamada Crystal Head Vodka.

Harold Ramis

El actor, guionista y director polivalente nacida en Chicago falleció en el año 2014 con 69 años debido a una rara enfermedad que padecía desde hacía algo más de cuatro años. Como actor apenas apareció en diez títulos más desde el año 1984 y dirigió películas como Al diablo con el diablo o Año Uno.

Ernie Hudson

El cuarto miembro de Los Cazafantasmas ha aparecido en series reconocidas a escala internacional como Mujeres Desesperadas, Psych, Bones o Como Conocí a Vuestra Madre. Sus apariciones en el cine han sido menos y en títulos de comedias como Miss Agente Especial.