¿Qué fue de los astronautas después del viaje a la luna?

Hoy se cumplen 50 años de aquel hito que supuso un gran paso para la humanidad, la llegada del hombre a la Luna. Tres fueron los elegidos para aterrizar la primera nave espacial tripulada que aterrizó en el satélite terrestre, el Apolo 11.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins hicieron historia el 20 de julio de 1969 al ser los primeros en aterrizar en la Luna. Lo hicieron tras recorrer en 76 horas los más de 386.000 kilómetros que separan este satélite del planeta Tierra.

Una misión espacial que nadie sabía si se iba a completar con éxito. Ni el Gobierno de los Estados Unidos, ni la NASA, ni mucho menos los propios astronautas de la misión Apolo 11 estaban seguros de poder volver a casa sanos y salvos, algo que afortunadamente los tres integrantes de la nave pudieron lograr, tras realizar un viaje en el que apenas hubo contratiempos, tan sólo se vivió un pequeño momento de tensión durante el aterrizaje de la nave, que se tuvo que realizar de forma manual debido a que la computadora los quería hacer aterrizar a un costado de un enorme cráter de entre 100 y 150 metros de diámetro con pronunciadas pendientes cubiertas de grandes rocas.

50 años después del hito las personas todavía recuerdan el nombre de la nave que logró completar esta hazaña y los nombres de los tres primeros astronautas que consiguieron aterrizar en la Luna pero ¿Sabes qué fue de ellos?

NEIL ARMSTRONG

Neil Armstrong es sin duda alguna el más conocido de los tres astronautas. Él fue el comandante de la primera misión espacial capaz de llegar a la Luna, el hombre que dijo aquella famosa frase de “un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad” tras convertirse en la primera persona en pisar la Luna el 20 de julio de 1969.

Dos años más tarde, Armstrong decidió abandonar la NASA al aceptar un puesto de profesor en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Cincinnati, donde impartió clases hasta 1979. Armstrong inició en ese año una nueva fase de su vida como portavoz de varias importantes empresas del país, apareció en anuncios publicitarios de la compañía automovilística Chrysler y volvió a colaborar con la NASA en las investigaciones del Apolo 13 y del transbordador espacial Challenger en 1986.

Neil Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012 a los 82 años de edad en Cincinnati debido a las complicaciones de un baipás coronario.

BUZZ ALDRIN

Su nombre real es el de Edwin Eugene, pero en 1988 Aldrin cambió legalmente su nombre por el de “Buzz”, nombre que se originó durante su etapa de niñez cuando su hermana pequeña pronunciaba mal la palabra “brother” como “buzzer”, término que más tarde se acortó a “Buzz”, el nombre que finalmente adoptó.

Aldrin fue la segunda persona en pisar la Luna, concretamente nueve minutos después de que lo hiciera el comandante de la misión, Neil Armstrong. No obstante, como miembro de la Iglesia Presbiteriana, fue el primero en oficiar una ceremonia religiosa en el satélite terrestre.

Al finalizar el programa ‘Apolo’ Buzz Aldrin se convirtió en comandante de la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense.

En los últimos años ha aparecido en películas como ‘Transformers’ o ‘Fly me to the moon’ y en importantes series como ‘The Big Bang Theory’, ’30 Rock’ o ‘Punky Brewster’.

También ha publicado dos obras: La primera en 2009 de título ‘Magnífica desolación’ y una segunda en 2016, ‘No Drea mis Too High’, ambas obras recogen sus memorias aunque su última publicación también se trata de un libro de auto ayuda.

MICHAEL COLLINS

Collins fue el piloto del módulo de mando “Columbia” mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizaban el primer alunizaje. Meses después de la misión lunar Apolo 11 se retiró de la NASA fue nombrado secretario de Estado adjunto para asuntos públicos.

En 1971 fue director del Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos y responsable de la construcción del nuevo edificio del museo que se abrió al público cinco años después. Dos años después sería designado secretario de esta misma institución.

Ya en 1980 Michael Collins fue nombrado vicepresidente de la LTV Aerospace and Defense Company, cargo que ocupó hasta en 1985, año en que renunció al puesto para comenzar su propio emprendimiento.

Actualmente Collins es consultor aeroespacial y escritor de obras como ‘Carrying the Fire’, ‘Flying to the Moon and Other Strange Places’ o ‘Liftoff: the Story of America's Adventure in Space’.