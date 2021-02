¿Qué fue de Laura Valenzuela, uno de los primeros rostros de la televisión, que cumple 90 años?

Laura Valenzuela, uno de los personajes más reconocidos de la escena mediática, cumple este jueves 90 años. La presentadora y actriz lleva casi 10 años alejada de las cámaras y ha recogido numerosos premios por su trayectoria profesional.

En la actualidad vive volcada en sus dos nietos: Fran, de 23 años y Álvaro, de trece. Así lamentaba su hija, Lara Dibildos, no poder celebrar con ella su cumpleaños en declaraciones para la revista Hola: "No te puedes imaginar lo enfadada que está. Es la primera vez que la he oído decir tacos".

Valenzuela fue una de las imágenes más recurrentes del cine y de la televisión española durante las décadas de los 50 y los 60. Tal y como informa ABC, debutaría en la gran pantalla con 'El Pescador de Coplas' de Antonio del Amo en 1954. Dos años más tarde, se convirtió en un personaje polivalente ya que protagonizaba ficción y también se encargaba de presentar concursos y actuaciones musicales. Un imparable trabajo que sería aplaudido por la audiencia que la seguía fielmente.

Su carrera en el cine traspasó fronteras y trabajó con estrellas como Alain Delon (en "El tulipán negro") y Sofía Loren (en el film "Madame Sans-Gene"). En 1968 volvió a centrarse en la televisión y formaría un tándem con Joaquín Prat. No obstante, su boda en 1971 con José Luis Dibildos y su maternidad la apartarían de su profesión.

En 1990 volvería de la mano de Telecinco. Poco después vendrían otros programas como "Las Mañanas de Tele 5" (1993), "Date un respiro" (1993) o "Mañanas de primera".

Tras el paso por esta cadena, regresaría al ente público en 2006 para presentar la Gala del 50 cumpleaños de Televisión Española.

¿A qué se dedica Laura Valenzuela en la actualidad?

Desde ese momento, sus apariciones ante los medios de comunicación han sido puntuales. En julio de 2020, RTVE dedicó un 'Lazos de Sangre' a su vida. Este programa repasó la historia de la presentadora con los testimonios de su hija Lara Dibildos, Álvaro Muñoz Escassi, Rosa María Calaf, Manuel Campo Vidal o Alejandra Prat.

Laura Valenzuela permanece actualmente retirada de su profesión y disfruta de su familia con la mayor precaución posible fruto de la pandemia. Y con más cariño (si cabe) porque en 2005 sufrió un cáncer de mama que tuvo a sus seres queridos preocupados.