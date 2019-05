¿Qué fue del actor que daba vida a Joey de Friends?

Friends es y será una de las series más importantes de la televisión. Considerada por muchos como el comienzo de una nueva era de las comedias de situación, este grupo de amigos mantiene un ejército de fans por todo el mundo. Uno de los personajes más querido fue sin duda Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc.

El primer sueño de LeBlanc no fue ser actor, sino pilotos de motos. A los ocho años condujo su primera moto y llegó a competir en varias carreras. Pero la insistencia de su madre para que encontrara otra afición le hizo abandonar el motociclismo y buscar una nuev0 hobby.

Comenzó realizando obras de teatro en Nueva York, con el tiempo logró dar el salto a la televisión y empezó a protagonizar anuncios como el de Cocacola o Doritos. En 1988 comenzó su carrera por completo como actor de televisión apareciendo en la serie TV 101. También dio el salto al cine en Lookin' Italian, con Alanis Morissette. Esta aparición fue la que le abrió las puertas del proyecto que le cambiaría la vida: Friends.

photo: MPTV.net

Esta serie tuvo una duración de 10 temporadas y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas (y aún lo sigue siendo). Cuando en emitió su último capítulo en 2004 la aventura no terminó para Matt. La productora tenía preparado un spin-off de su personaje Joey que duró dos años más. Por desgracia este no tuvo la misma acogida y pasó desapercibido.

Tras esta etapa DeBlanc solo apareció en 2 videoclips de Bon Jovi antes de retirarse unos años a un rancho con su hija, en el cual desconectó de todo el mundo casi por completo. También, desarrollo una de sus pasiones ocultas: la fotografía. Gracias a ello viajo por todo el mundo inmortalizando paisajes.

Tras este parón Matt regresó a la vida pública en 2010 para formar parte de una serie llamada Episode. En ella se interpretaba a sí mismo y con la cual fue nominado a un premio Emmy en 2011. Más tarde en 2016 participaría como copresentador en el programa de automovilismo británico Top Gear

En la actualidad, LeBranc ha vuelto a encontrar su sitio en el mundo del espectáculo protagonizando la serie Man with a Plan y presenta en solitario el Top Grear. No ha conseguido separarse del personaje de Joey Tribbiani, pero eso no le frena a la hora de conseguir nuevos proyectos.