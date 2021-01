¿Qué diferencias hay entre las vacunas que ya se están administrando y las que están por llegar?

La campaña de vacunación marca el camino hacia el final de la pandemia, pero habrá que esperar unos meses más de lo que augura el Gobierno de Pedro Sánchez para alcanzar la inmunidad de grupo. Según la OMS, hasta el 2022 para vislumbrar la derrota del coronavirus porque antes no se habrán vacunado al 70% de la población, que es el requisito imprescindible para evitar la transmisión del coronavirus.

De hecho, en nuestro país solo se ha vacunado al día de hoy al 1,23% de la población en una campaña que comenzó vacunando a los mayores de las residencias y el personal sanitario y pretende comenzar la semana que viene inyectando las dosis a los mayores de 70 años, según comunican a COPE desde el Ministerio de Sanidad.

En España, la vacuna de Moderna se ha sumado ya a la de Pfizer y pronto se incorporarán otras que están a punto de aprobarse.

Vacuna de Oxford

La siguiente que llegará a nuestro país y al resto de la Unión Europea será la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que tiene previsto aprobar la Agencia Europea del Medicamente este mismo mes.

La desarrolla la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford (Reino Unido). Es una vacuna que está levantando polémica sobre sobre su eficacia, ya que empezaron diciendo que era del 70% y luego del 90% y eso produjo una falta de credibilidad entre la comunidad científica.

Lo que sí sabemos es que es más barata y fácil de almacenar que las de Pfizer y Moderna y su composición es distinta, está basada en virus del chimpancé. El doctor Amós García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, decía en COPE que “eso impedirá que se intercambien entre ellas”.

Reino Unido ya está utilizando la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra la covid-19. Una de sus ventajas es que puede conservarse en el frigorífico, frente a las de Pfizer y Moderna, que requieren temperaturas más bajas.

Además de facilitar el almacenaje, esta vacuna es más barata, lo que le convierte en un gran candidato para vacunar a la población de países pobres.

La viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val, se muestra convencida de que “si se autoriza por la Unión Europea, la vacuna de Oxford también será segura. En cambio, parece que es algo menos eficaz, eso significa que no todas las personas vacunadas están protegidas. Las de Pfizer y Moderna tienen una eficacia del 95%: si se vacuna a 100 personas, 5 no estarán protegidas y nadie sabe quiénes serán. Con la de Oxford esa cantidad quizá se eleve a 20 o 30”.

Otras vacunas

La Comisión Europea (CE) anunció esta semana que ha negociado con la farmacéutica Valneva la adquisición de 30 millones de vacunas contra el Covid-19 y con la opción de comprar otros 30 millones adicionales.

Este acuerdo se añade a los seis que el Ejecutivo comunitario ha firmado ya con Pfizer-BioNTecha, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi-GSK y Curevac.

A España le corresponde el 10% de las vacunas de cada acuerdo comercial que haga la UE. Además, Bruselas ha finalizado también las negociaciones iniciales con la farmacéutica Novavax.

Diferencias entre las vacunas

Hay vacunas que utilizan ARN mensajero, otros virus inactivos, algunos antígenos proteicos similares al SARS-CoV-2.

La investigadora del CISC Margarita del Val, nos explica que “las vacunas de Pfizer y Moderna no serán necesariamente las mejores, pero son las más rápidas por ser muy sintéticas. Debo decir que una eficacia del 95% es difícilmente mejorable, aunque, como he explicado, quizá esta sea solo a corto plazo. Pero poder proteger ahora y evitar las muertes de los próximos meses no es negociable. En todo caso, habrá más vacunas porque por ahora hay pocas dosis disponibles”.

En el informe que han elaborado los miembros del Grupo de Infecciosas de PAPPS-semFYC titulado “COVID y vacunas: informe técnico del grupo Infecciosas del PAPPS-semFYC” y que ha facilitado a COPE se especifica:

1.- La vacuna Pfizer/BioNTech y pasados 7 días tras la segunda dosis en personas sin evidencia de COVID-19 previo alcanzó el 95% (IC95% 90-98), en pacientes con patología de base el 95,4% (IC95% 88-99).

2.- La vacuna de Moderna ha publicado estudios en los que presenta persistencia de la respuesta inmune 3 meses después de la 2ª dosis. Se ha comenzado a utilizar en EEUU y ha sido autorizada por la EMA para la Unión Europea.

3.- La vacuna de Oxford Vaccine Group/AstraZeneca. Análisis provisional de dos ensayos clínicos de eficacia en Reino Unido y Brasil. En el primer ensayo un grupo recibió media dosis como primera dosis y carga estándar en la 2ª dosis con una eficacia del 90% (67-97) y otro grupo recibió la dosis estándar en las 2 dosis con una eficacia del 60,3% (28-78), en el segundo ensayo todos los participantes recibieron las dosis estándar con una eficacia del 64,2% (31-81).