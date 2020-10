PVasco.- LAB denuncia que alumnas de enfermería en prácticas "sin formación específica" realizan PCR en el H de Urduliz

El sindicato LAB ha denunciado este miércoles que la dirección del Hospital de Urduliz (OSI Uribe) ha utilizado a alumnas de enfermería de 4º curso en prácticas para realizar pruebas PCR, "sin que hubieran recibido ningún tipo de formación específica (uso de EPIs y realización de pruebas PCR)" y "sin la supervisión necesaria, ya que la persona responsable de estas alumnas se encontraba en la sala contigua, también realizando PCRs".

En un comunicado, LAB ha indicado que, "tras once días de estar realizando pruebas en estas circunstancias, las alumnas recibieron una hora de formación el 23 de septiembre, y con gran preocupación se dieron cuenta de que no estaban haciendo bien las PCR". "Las propias alumnas trasladaron su queja a la dirección de la Facultad, pero les respondieron que 'no se podía hacer nada'", ha asegurado el sindicato.

LAB ha considerado que esta situación es "inaceptable" y ha advertido de que las direcciones de las OSIs de Osakidetza "no pueden utilizar a alumnas de Enfermería como mano de obra barata, sin formación suficiente y sin una supervisión directa".

"Estamos ante una grave irresponsabilidad que puede tener consecuencias negativas para la salud de las personas usuarias", ha subrayado, para exigir que se respeten los derechos del alumnado de enfermería, "la naturaleza y los objetivos de las prácticas, y sobre todo, que estas prácticas se realicen de forma segura y supervisada".

En este sentido, LAB cree que las pruebas de PCR y la realización de trabajos de rastreo son temas que "deben ser gestionados con seriedad y responsabilidad", pero, según ha lamentado, "todas estas tareas se están gestionando de forma descentralizada, cada OSI decidiendo lo que le parece, y con grandes dosis de improvisación, falta de responsabilidad, caos y uso incorrecto de los recursos".

Por ello, el sindicato ha vuelto a pedir a la Dirección de Osakidetza que "regule de forma clara la realización de estas tareas, que sustituya a todo el personal que ha sacado de los centros de salud para realizar estas labores, y que las personas necesarias para realizar los trabajos de rastreo sean llamadas de las listas de contratación de las categorías de perfil administrativo".