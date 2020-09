El PSOE "ayudará y colaborará" con la Comunidad de Madrid para que sus medidas antiCovid sean "efectivas"

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este miércoles que su partido "ayudará y colaborará, en la medida de lo posible" con el Gobierno regional para que las medidas decretadas para evitar la propagación del Covid-19 sean "efectivas".

Tras el acto de entrega de más de dos millones de mascarillas a los 179 ayuntamientos y entidades sociales de la región celebrado esta mañana en la Delegación del Gobierno, Franco ha indicado que, tal y como "ha dejado claro" el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ellos "no están para juzgar ni valorar" si las medidas puestas en marcha por al Comunidad "son las más acertadas o no".

"Estamos para ayudar y colaborar a que esas medidas, que deciden las autoridades sanitarias, que es quien debe decidir en estos casos, es que sean efectivas y se puedan llevar a cabo. Esa es la labor encomendada a la Delegación del Gobierno y que el PSOE respeta, por supuesto. El partido, en la medida de sus posibilidades, ayudará y colaborará con la Comunidad. Lo decimos siempre, tenemos que colaborar todo, instituciones, partidos, organizaciones, porque solo así seremos capaces de afrontar este crisis", ha esgrimido.

Preguntado por la gran manifestación contra las medidas "discriminatarios" puestas en marcha por el Gabinete dirigido pro Isabel Díaz Ayuso, anunciada por partidos de izquierdas, sindicatos y colectivos sociales y vecinales, a la que se sumó primero el PSOE y luego se retiró, el delegado del Gobierno ha confirmado hoy que no ha llegado dicha comunicación de manifestación y, por tanto, cree que finalmente no se va a celebrar.

"Había un deseo inicial de realizar la manifestación. El PSOE no veía adecuado la celebración de una concentración o manifestación que pudiese conllevar que miles de personas se congregasen en un determinado espacio. Y seguimos sin verlo. Eso no impide que el PSOE sea consciente del gran déficit de servicios sociales, sanitarios, de empleo, a la seguridad a los barrios que afectan el confinamiento. Somos sensibles a sus problemas y seguimos apoyando todo tipo de medidas que mejoren la calidad de vida de estos barrios. Hay una enorme desigualdad y es imprescindible un reequilibro en la Comunidad. Es necesario un plan de choque para esos barrios de Madrid", ha explicado Franco.

Por último, sobre la futurible moción de censura contra Ayuso, el líder de los socialistas madrileños ha defendido y defiende que "este no es el momento para hablar de cambio, sino de lucha contra la pandemia". No obstante, ha recordado que el PSOE fue el ganador de las pasadas elecciones autonómicas "y lo lógico es que hubiera un Gobierno socialista". "Es momento de luchar contra la pandemia, no contra el adversario político", ha concluido José Manuel Franco.