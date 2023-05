Un profesor de Terrassa denuncia la razón por la que sale "llorando" de clase en la ESO: "Sin salvar a nadie"

La docencia es un trabajo muy sacrificado, sobre todo cuando los alumnos que conforman la clase en la que se imparte una asignatura no acompaña con su comportamiento. Son muchos los profesores que vemos en los últimos tiempos que se quejan de situaciones que viven durante sus lecciones. Tanto que se dan situaciones límite como la que explica Arnau en su cuenta de Twitter. Es un docente de Terrassa que ha vivido una experiencia muy desagradable, hasta el punto en el que ha hecho público lo que sintió después de salir de su puesto de trabajo ese mismo día.

Aunque algunas instituciones educativas han conseguido preservar el buen trato y respeto al profesorado, lo cierto es que muchas se enfrentan a la mala conducta de los estudiantes y las continuas faltas de respeto que muestran hacia los docentes. El colegio está lleno de experiencias de todo tipo, tanto buenas como malas, que generalmente dejan marca. Son muchas las que ya te ha acercado COPE en diferentes momentos y, a pesar de que se busca poner soluciones, la sensación entre los profesionales de la educación es que todo va en el sentido contrario, más bien.

El hacinamiento por la locura de ratios con las que se trabaja, las aulas prefabricadas o improvisadas en cualquier local con escasos recursos y graves carencias, la desmotivación del alumnado, el fracaso escolar, el abandono temprano de la enseñanza, la mala gestión de los centros, la falta de respeto hacia la figura del profesor o las complicadas relaciones con las familias: son muchas las cuestiones que pueden llevar hasta el límite a un docente, pero Arnau se vio en una situación que él describió en sus redes sociales como muy negativa.

Las reacciones que provoca ver a un profesor al límite en las redes sociales

"Hermano lo siento de verdad, pero no es culpa tuya es que estás explicándoles el Barroco por la tarde a 30 grados", "obvio que va a ser soporífero para los chavales si lo estás diciendo tu mismo; barroco y última hora hermano", "si te ignora una clase entera lo mismo deberías mirar si el problema es tuyo", "los chavales a las cuatro de la tarde tienen ya el cerebro frito de pelotas deberían estar jugando al fútbol o en sus casas no seguir en el colegio" o "ya con leer literatura del barroco y última hora de la tarde, pues me parece normal no creo que tampoco sea su culpa" fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.

Salgo llorando de una clase en 3º ESO. Primera vez que ignoran mi explicación una clase entera, sin salvar a nadie. Es cierto que era última hora de la tarde y Literatura del Barroco, pero esto no lo salva ni la pasión, ni la paciencia ni nada. Vaya tela?? — Arnau (@ArnauCZN) May 9, 2023





Arnau explicaba en su tuit que salió "llorando de una clase en 3º ESO". Entonces, procedió a explicar la razón: "Primera vez que ignoran mi explicación una clase entera". Pero ojo, porque no salva "a nadie". "Es cierto que era última hora de la tarde y Literatura del Barroco, pero esto no lo salva ni la pasión, ni la paciencia, ni nada", sentencia intentando justificarse, aunque la decepción iba a más. "Vaya tela", finalizó antes de acompañar la publicación con un emoji de una cara triste, haciendo lo mismo que él describía sobre su reacción.