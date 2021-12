Preguntas y respuestas en la vacunación de tus hijos contra el COVID

En nuestro país 3,3 millones de niños están en esta franja de edad a la que todavía no se había inoculado la vacuna contra el COVID porque no se había aprobado. Una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a ella Pfizer la ha distribuido en toda la UE. En el caso de España 1,3 millones de dosis llegaron este pasado lunes y otros dos lo harán a lo largo de enero. El no haber hasta ahora dosis para los niños ha provocado que en esta sexta ola del virus en España sea la franja que mayor número de contagios ha acumulado pese a que los pequeños en su mayoría pasan el coronavirus de manera leve e incluso asintomática. De hecho, el análisis epidemiológico durante la quinta ola en España de Sanidad muestra que solo el 0,21% de los casos en estas edades precisó de hospitalización y el 0,016% requirió de ingreso en UCI pediátrica.

Aún así ahora mismo la tasa de nuevos casos a 14 días se sitúa en 648 por cada cien mil habitantes superando ampliamente la media nacional que se queda en los 412. En Navarra -la región con peores cifras de contagios- entre los 5 y 12 años se alcanzan los 2.469 casos por cada cien mil personas. Para ver en perspectiva la importancia de la vacunación en los menores basta con mirar la tasa de contagios en el siguiente tramo donde sí se ha inoculado. Entre los 12 y los 19 años la Incidencia Acumulada se queda a nivel nacional en los 246. Es decir, casi tres veces menos.

Cada CCAA se ha organizado a su manera. La vacunación se hará en centros de salud, vacunódromos, hospitales e incluso colegios. En general y como ya ocurrió con los adultos se empezará con los niños de más edad para ir bajando. También tendrán prioridad los más vulnerables con algún tipo de patología o inmunodeficiencia. Pfizer es la vacuna elegida. La fórmula: dos dosis pero con un tercio de cantidad que las inyectadas en los adultos y adolescentes. De 10 microgramos en lugar de los 30 que reciben los mayores. Las agujas utilizadas son también más pequeñas. Se inocularán con un intervalo de 8 semanas entre el primer pinchazo y el segundo.

Parece que todo está más o menos claro pero a estas alturas muchos padres dudan sobre si vacunar o no a sus hijos contra el COVID y hay también algunas cuestiones particulares. En COPE te damos las respuestas a esas preguntas que te haces. Lo hacemos con el documento aprobado por Sanidad el pasado 7 de diciembre y con la ayuda de Manuel Gijón. Él es pediatra en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y coordinador del ensayo de Pfizer en España en la vacunación en los menores.

¿Qué efectos secundarios puede tener? Gijón nos dice que 'los que ya conocemos bien en adultos. Es decir, los efectos secundarios prácticamente conocidos de cualquier vacuna. Que les duela un poco en el lugar de la inyección, que se encuentren mal ese día y durante el siguiente, que puedan tener unas décimas de fiebre o que tengan algo menos de apetito... pero eso es todo'.

¿Cuánto pueden durar? 'Son efectos que se limitan o remiten en las primeras 24 horas – 48 horas y no hay más riesgos conocidos de los que hemos observado en el ensayo clínico y de la información de la que disponemos de los niños vacunados en EEUU e Israel'.

¿Qué tiene que tomar mi hijo si esos efectos secundarios se producen? 'Si se encuentran mal, tienen dolores de cabeza, dolores musculares, alguna décima de fiebre... se les puede dar lo habitual para tratar este tipo de síntomas que es el paracetamol, en la dosis que ellos habitualmente tomen. Eso si los síntomas aparecen porque no tienen ni por qué aparecer'.

¿Qué se sabe precisamente de la vacunación ya efectuada en los pequeños en EEUU (más de cinco millones) e Israel? 'Hemos visto lo esperado. Que es una vacuna muy bien tolerada en los niños en cuanto a efectos adversos que sabemos que se limitan a las primeras horas de la vacunación. No se ha reportado ningún efecto adverso grave o que hayan necesitado una atención médica especial. Refuerza la información que teníamos del ensayo clínico que era de una seguridad óptima. Nos da, por lo tanto, una gran tranquilidad para seguir administrándola a los niños'.

¿Es segura esta vacuna? ¿puedo estar realmente tranquilo? 'Los padres tienen que estar igual de tranquilos como con las otras vacunas que ponemos a los niños que algunas producen más efectos adversos que otras y que aún así son extremadamente poco frecuentes pero que su administración es tremendamente importante para la seguridad de los niños. Es decir, el beneficio que reciben con las vacunas es mucho mayor que el riesgo al que se le someten. Por eso hay que ponérselas. Son seguras y son eficaces en el objetivo que tienen. Con esta pasa igual'.

La mayoría de los niños pasan el COVID de forma leve... ¿pero hay casos graves en niños sanos? 'En su mayoría son niños que estaban enfermos, tenían patología de base pulmonar o inmunodeprimidos. Pero es verdad que hay una cantidad pequeña de niños sanos que han tenido que ingresar por neumonía, por cuadros de asma o broncoespamo asociados al COVID. También hay otros niños que de forma muy excepcional han sufrido lo que se llama el síndrome inflamatorio postCOVID que es un cuadro grave, que muchas veces necesita ingreso en UCI y que se produce después de la infección. Es otra posible complicación que podría prevenirse con la vacuna'.

¿Qué pasa si entre la primera inyección y la segunda cumples 12 años? Según el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad la segunda inyección será como la de los adultos. Es decir, con más cantidad en esa dosis pero con el mismo intervalo de separación de ocho semanas.

¿Debo vacunar a mi hijo si ha pasado ya el COVID? Según Sanidad, recibirán una sola dosis al menos cuatro semanas después de la fecha de la infección.

¿Qué pasa si se contagia entre la primera y la segunda dosis? Atendiendo a ese mismo documento completará la pauta con ese segundo pinchazo cuando hayan pasado cuatro semanas de la infección.

¿Y si coincide con otras vacunas establecidas en el calendario infantil? Como con la gripe se pueden administrar ambas. No hay problema. Se recomienda en dos brazos diferentes.

¿Hay algún peligro si mi hijo es alérgico? En el ensayo clínico no se han detectado reacciones alérgicas graves a la vacuna. En cualquier caso si nuestro hijo tiene alguna alergia a determinados alimentos, plantas o medicamentos ello no contraindica la administración de la vacuna de Pfizer. Si el niño es asmático una vez controlado un episodio de crisis podría recibirla también sin problemas.

¿Llegarán los niños a necesitar una tercera dosis? Gijón nos dice que 'aún no se sabe. Habrá que estudiarlo y habrá que ver cuánto dura la inmunidad que la vacuna les produce y hasta qué punto es necesaria una dosis de refuerzo. Es probable que sí porque es lo mismo con muchas otras vacunas que los ponemos y como ha ocurrido con los adultos'.

¿Se vacunará a los menores de cinco años en algún momento? 'En nuestro ensayo clínico ya hemos vacunados a niños menores de 5 años. Los datos están preparados para presentarse a las agencias reguladoras. Es probable que a inicios del 2022 se apruebe para esta franja de edad'.

¿Por qué hay miedo, confusión o dudas sobre inyectarla o no? 'Cuanto más se habla y más información se tiene de las cosas más inseguridad y desconfianza nos genera. Es algo que está todos los días en las noticias y también estamos sujetos a muchas informaciones sobre las cosas más negativas. Hemos seguido durante meses anteriores cada cosa que ha pasado con las vacunaciones en los adultos y eso puede hacernos perder la perspectiva sobre la importancia, sobre el beneficio que estas vacunas aportan con respecto al riesgo que suponen. Y el hecho de que sea una vacuna muy joven, en un año desarrollada, nos puede hacer pensar que no se sabe lo suficiente o que no es lo suficientemente segura como para administrarla a los niños. Pero eso no es así. Muchísimas vacunas que se administran hoy en día a los niños con el calendario normal fueron probadas mucho menos y se administraron mucho más rápido de lo que estamos haciendo con ésta. Es decir, con esta aunque haya pasado muy poco tiempo tenemos mucha información'.