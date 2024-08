La Policía Nacional alerta: cuelga rápido si al descolgar una llamada escuchas esto

En nuestro día a día resulta imprescindible comunicarse. Dados los avances tecnológicos de los últimos años, podemos decir que contamos con un gran número de herramientas para ello. Y es que en nuestros teléfonos es donde se encuentra la clave:Whatsapp. La aplicación de Meta es un 'must' para nosotros.

Aún así, son muchas las estafas que en ella se están cometiendo últimamente. Es por ello por lo que nos resulta casi familiar que cada semana la Policía Nacional nos ponga en preaviso del riesgo que podemos correr en ella. Esta no ha sido para menos.





Cuidado con las llamadas que recibes en tu teléfono

Como es costumbre, ha utilizado sus redes sociales, concretamente Tik Tok para alertarnos de la última artimaña de los estafadores. En el vídeo hablan de la ''llamada misteriosa", la cual puede hacer que mucho de nosotros caigamos en la trampa. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Para explicárnoslo, la portavoz del Cuerpo sostiene en sus manos un teléfono y, a continuación, lanza la siguiente pregunta: "¿Has recibido una llamada como esta?". Tras ello se escucha a alguien decir "tengo algo importante que decirte, agrégame al WhatsApp".

Una vez lanzado este comentario, la persona cuelga. Pero aquí no acaba la cosa, ya que lo que hacen es tratar de engatusarte para terminar consiguiendo "lo de siempre": "Quedarse con tus datos privados o con tu dinero". Ahora bien, ¿qué es lo que pretenden? Tal y como explican en la secuencia, "agregarte a sus contactos", mientras que la app no te advierte de esta mentira.

¿Qué ocurre con las videollamadas de WhatsApp?

Las personas no solo utilizamos WhatsApp para escribir y recibir mensajes, también mandamos a nuestros familiares y amigos audios, fotografías y vídeos. Asimismo, la aplicación nos permite realizar videollamadas. Estas deben hacerse siempre con cuidado, pues es a través de ellas con las que podemos perder el control de todo el contenido que almacenamos en nuestra cuenta.

Y es que parece que a los hackers no les es suficiente con tan solo una llamada para robar nuestros datos. Es por esta razón por la que no debemos contestar aquellas que provengan de números desconocidos que no tenemos añadidos a nuestra agenda. Gracias a ellas consiguen hacernos creer que verdaderamente forman parte del equipo técnico de la aplicación para comunicarnos que existe un problema, el cual tiene que ver con el estado de nuestra cámara.





Para terminar de engañarnos por completo, nos piden que presionemos el botón para tratar de arreglarla, un momento que les sirve para enviarnos una notificación de verificación y acceder a nuestra cuenta. Dado el número de veces que esto ha pasado, la Policía Nacional se ha visto obligada a tranquilizar a los ciudadanos mediante un vídeo en el que explican que esta no es la manera de proceder que tiene la empresa.