La petición de la DGT a los conductores tras el cambio de hora: ojo a los coches de antes del 2011

Este 30 de octubre España ha vivido un nuevo cambio de hora. Esto disminuye las horas de luz solar durante el día y es un aspecto muy importante para la conducción. Todo esto además coincide con el puente de Todos los Santos, lo que aumenta el número de coches en circulación durante estos días. Precisamente, con esta adecuación de las horas de sol en invierno, la DGT hace una recomendación habitual que no es muy practicada por los conductores, sobre todo por aquellos que tienen un coche viejo.

El principal cambio que se notará en estos días es que anochecerá una hora antes. Por tanto, tendremos menos horas de luz por la tarde. Por ello, la DGT quiere que hagas un gesto que ayudaría a reducir en un 10% los fallecidos por accidentes de tráfico. Es más, según el Institute for Road Safety Research, los accidentes con heridos graves se reducirían un 58%. No es baladí entonces que desde la institución se haga esta recomendación.

La utilización del alumbrado diurno es obligatoria durante todo el año y en todas las vías en algunos países de la Unión Europa como Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, República Checa o Polonia, tal y como indican desde la DGT. En cambio, en otros países solo es obligatorio en algunas vías y en determinadas estaciones del año. En lo que respecta a España, se trata de una recomendación y no se trata de una norma obligatoria. Sin embargo, sus ventajas son importantes.

Si bien durante el día, salvo determinadas excepciones y situaciones, no es obligatorio para los coches llevar encendidas la luces de cruce en caso de no tener faros de circulación diurna, la DGT recomienda llevarlas encendidas en este tiempo. Lo hace no porque los faros alumbren la carretera, sino para hacer nuestro coche visible a otros usuarios, ya sean otros vehículos, peatones, bicicletas u otros considerados vulnerables.

Recordamos que con luces encendidas, un coche oscuro es visto 170 metros antes respecto a uno que no las lleva puestas. El incremento del contraste visual entre los vehículos y su entorno es el motivo. Entre sus beneficios encontramos el aumento de la distancia de detección, lo que permite a los conductores que lleven las luces encendidas mayores márgenes de seguridad en los adelantamientos. También mejora la identificación de los coches y las estimaciones sobre la velocidad.

Los coches más modernos cuentan entre su equipamiento de serie con las luces de conducción diurnas, un elemento que es obligatorio desde el año 2011 en Europa. Pero si tu coche no las tiene, porque sea anterior a febrero de ese año, la Dirección General de Tráfico recomienda que se mantengan las luces de cruce encendidas durante el día. Es por lo que esta recomendación va dirigida sobre todo a estos últimos usuarios.