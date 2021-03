Las palabras de Pedro Almodóvar a Felipe VI en la gala de los Goya que ahora cobran sentido: “No me atrevo”

Las redes sociales han rescatado un mensaje de Pedro Almodóvar al Rey Felipe VI en la gala de los Goyaque se ha vuelto rápidamente en viral por el significado que contiene en el contexto en el que vive España en estos momentos. Se trata de un fragmento de vídeo de la gala celebrada en el año 2000, en el que el director manchego se llevaba el galardón a mejor realizador por su película 'Todo sobre mi madre'.

Y es que, y a pesar de que la gala de los premios de la Academia de cine de este sábado no fue precisamente cargada de tintes políticos, debido a la coyuntura que vive la Cultura en plena pandemia de coronavirus, sí que hay sectores peleando una batalla por la posición de la monarquía. El propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es el principal valedor de los ataques y críticas a la monarquía española, puesta en el ojo de la polémica en las últimas semanas por la marcha de Juan Carlos I a los Emiratos Árabes así como, más recientemente, la decisión de las infantas de vacunarse en su visita a su padre.

Las palabras de Almodóvar a Felipe VI

Ahora, y en medio de un clima de polémica y críticas al Rey, las redes han decidido recuperar el momento en el que Almodóvar recogió la estatuilla del Goya a 'Mejor Director' en el año 2000, en una entrega de premios en la que estuvo el por entonces Príncipe de Asturias, acompañado de un Mariano Rajoy muy cambiado, pelo y barba negra, y como ministro de Educación, Cultura y Deportes de José María Aznar.

“Es su cumpleaños hoy, es cierto”, comentaba el director manchego al recoger el Goya. Y es que, efectivamente, aquel día de febrero era también el cumpleaños de Felipe VI, que celebraba 42 años, y al que dedicaron un caluroso homenaje. “No sé cuantos años cumple, pero los lleva muy bien”, bromeaba el director de 'Volver'.

Incluso el realizador quería dedicarle el mismísimo galardón: “Este Goya va por usted. No sé cómo llamarle, como es tan joven... Si yo fuera un poco más 'no sé qué', como Marilyn le cantaría el cumpleaños feliz, pero no me atrevo, y se lo digo con toda razón”, comentaba Almodóvar antes de que todo el auditorio se levantase entre aplausos para entonar un gran 'Cumpleaños feliz' al monarca.

El canto del cisne de la España constitucional. El cambio de siglo, fin de época.pic.twitter.com/dUpjWmLRrN — Regina Imperatrix (@RImperatrix) March 6, 2021

Un clima con el Rey muy diferente

Ahora, las reivindicaciones en los premios Goya son muy diferentes. Aunque este sábado no hubo críticas al Rey, sí que las reivindicaciones no fueron, ni mucho menos, a reivindicar su figura en un momento en el que está siendo más atacado que nunca. En su lugar, el actor Alberto San Juan se hizo viral por su mensaje al gobierno por la situación de la vivienda en nuestro país.

“Tengo algo que decir al PSOE. Los derechos humanos no pueden ser bienes de mercado. Tener un hogar es un derecho humano muy básico”, comentaba en su intervención.