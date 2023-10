El Parlament pide al Govern elaborar un plan de protección de espacios Zepa del Delta del Llobregat

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción que insta al Govern a aprobar "de forma urgente y preferente" un plan especial de protección del medio natural y del paisaje de los actuales espacios demominados como Zonas de Especial Protección de las Aves (Zepa) en el Delta del río Llobregat.

Este punto de la moción, presentada por PSC-Units, ha salido adelante con el apoyo de los socialistas, Junts y PP, el 'no' de ERC, CUP y comuns y la abstención de Vox.

El texto reclama al Govern elaborar este plan en colaboración con los ayuntamientos afectados, cooperativas agrarias, sindicatos agrícolas y organizaciones empresariales agroalimentarias, e incluir las dotaciones económicas necesarias para implementarlo para que "se ejecuten durante el año 2024".

Este tema también fue un compromiso al que llegaron el Govern y el PSC en el acuerdo de Presupuestos de 2023, en el que pactaron completar en 2023 la aprobación de zonas Zepa del Delta de Llobregat, en respuesta a la Carta de emplazamiento de la Comisión Europea, dirigida al Estado en febrero de 2021.

La moción de los socialistas también reclama convocar "en el plazo máximo de 15 días" una mesa de trabajo para la delimitación de la Zepa con representantes de la Conselleria de Acción Climática de la Generalitat, ayuntamientos afectados, el AMB, el Consorcio de Espacios Naturales y el Parque Agrario del Baix Llobregat, cooperativas agrarias, sindicatos agrícolas y organizaciones empresariales agroalimentarias.

"En cualquier caso, no se aprobará una nueva delimitación de la Zepa si no se ha constituido una mesa de trabajo y se ha conseguido un consenso mayoritario sobre el tema", reclama el texto de los socialistas, que ha prosperado gracias al apoyo de PSC, Junts, Vox, Cs y PP, el 'no' de ERC, CUP y comuns.

Otro punto de la moción reclama planificar y ejecutar en 2023 y 2024 inversiones para conseguir que zonas agrícolas "no queden inundadas más de 24 horas por una lluvia con un periodo de retorno de 10 años", y constituir mesas técnicas de Govern, ACA y ayuntamientos para hacer seguimiento de las medidas que se implementen.

Además, el texto insta al Govern a realizar un plan de mantenimiento de todas las infraestructuras hídricas e hidráulicas "con el compromiso de participación de todas las administraciones y organismos competentes".