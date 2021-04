Page: Si el 9 de mayo sigue habiendo alarma en España, el Estado reaccionará

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado convencido este martes de que "si el 9 de mayo en España sigue habiendo alarma, el Estado va a reaccionar" para amparar una solución, como ha ocurrido hasta ahora.

A preguntas de los periodistas a su llegada al foro "Wake up Spain!" que sido ha organizado por "El Español", el presidente castellanomanchego ha comentado el escenario que se puede dar en España si decae el Estado de alarma el 9 de mayo y sigue siendo necesario establecer restricciones a la movilidad para frenar la pandemia de covid-19.

García-Page ha opinado que "es algo que hablará el Gobierno de España con todas las comunidades autónomas intentando que no haya posiciones ideológicas" y ha considerado que "es importante que la ciudadanía sepa que lo que hagamos tiene amparo legal, es previsible y da certeza jurídica", para "no entrar en un debate de qué se puede hacer o no".

En cuanto a la posibilidad de si se tiene que celebrar una Conferencia de Presidentes para analizar la prórroga del estado de alarma, ha recordado que él ha acudido a todas y se ha puesto a disposición del Gobierno central "al margen de que haya o no conferencia".

En cualquier caso, ha recordado que los consejeros de Sanidad se reúnen todas las semanas en el Consejo Interterritorial de Salud y "está funcionando de manera extraordinaria".

Asimismo, en su intervención en el foro, ha realizado una "lectura en movimiento, muy esperanzadora" sobre la situación económica de la región y en global, pues ha indicado que se vive un ambiente de "posibilidad de optimismo, esperanza fundamentada" gracias a la llegada de las vacunas y también a los fondos "Next Generation" de la UE.

En este punto, ha subrayado que los 140.000 millones de este fondo son "más que la primera generación de fondos europeos" que llegó a España y que supuso una transformación del país "por completo".

Sin embargo, ha abogado por que en esta ocasión "ese dinero no sirva para poner baches ni para volver a como se estaba antes de la pandemia", sino que ha animado a que se aprovechen "para dar un salto como el que se vivió" con los anteriores fondos europeos.

En este sentido, ha señalado que "una de las grandes bazas que tiene España" es el sol y, por lo tanto, su capacidad para producir energía eólica y ha apuntado el horizonte de que dentro de diez años, el país pueda ser soberano desde el punto de vista energético gracias a las energías renovables, un aspecto en el que Castilla-La Mancha ofrece posibilidades.

"Hasta ahora, en España el sol solo se ha aprovechado como factor turístico", ha señalado García-Page que, en este punto, también ha mostrado su confianza en que el turismo se recuperará "mejor de lo que pensamos", con la posibilidad de llegar a 120 millones de turistas al año en España.

García-Page ha señalado que Castilla-La Mancha ya ha tiene preparados 450 proyectos de grandes y medianas empresas para que opten a dichos fondos europeos y ha defendido que este dinero llegue a empresas de todo tipo, porque "las grandes empresas tiran de todas, y en España hay un reparto global en todos los sectores".

De este modo, ha rechazado que se establezca la dicotomía "grandes empresas-pequeñas empresas", del mismo modo que tampoco se ha mostrado a favor de la docotomía "economía-virus", pues ha reflexionado con son "siameses, están pegados por el abdomen" y solo pueden salir adelante ambos a la vez. EFE