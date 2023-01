El Óscar de Almodóvar o el estreno de 'Aquí no hay quien viva': 20 acontecimientos que cumplen 20 años en 2023

El 2023 ya está aquí. Con unas temperaturas más parecidas a las de primavera y con algunas noticias tristes que han ocurrido entre el final de 2022 y esta semana como los fallecimientos de Pelé o Benedicto XVI hemos dado entrada a este nuevo año.

Un año que para los más jóvenes lo más probable es que tampoco les traiga grandes efemérides, pero este 2023 está repleta de acontecimientos históricos que cumplen, nada más y nada menos, que 20 años.

Primera victoria de Fernando Alonso

Por ejemplo, la primera victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1. 2003 fue el año en el que el asturiano se presentó en sociedad al mundo del automovilismo mundial. Ya en marzo avisó con su primera 'pole position' en el Gran Premio de Malasia. Aunque no la pudo convertir en su primera victoria, sí que lo convirtió en el primero de sus 98 podios. Unos meses después, el 24 de agosto de ese mismo año, conseguiría la que sería la primera victoria de las 32 que ha cosechado el piloto de Aston Martin en la Fórmula 1.









Balón de oro de Pavel Nedved

También en el ámbito deportivo, el 22 de diciembre de 2023 se cumplirán 20 años de uno de los balones de oro más sorprendentes de la historia. El checo Pavel Nedved se imponía a Thierry Henry y a Paolo Maldini.

La retirada de Michael Jordan

El considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos dejaba las canchas para siempre el 16 de abril del año 2003. A pesar de todos los rumores que hubo durante los años posteriores sobre una posible cuarta etapa en la NBA, Jordan sí que se retiraría de manera definitiva. Aunque sigue ligado a la NBA, ya que es el máximo accionista de los Charlotte Hornets.

Juan Carlos Ferrero, número 1 del tenis mundial

El 8 de septiembre de 2003, y a pesar de su derrota en la final del abierto de Estados Unidos ante Andy Roddick, el tenista valenciano se convertía en el tercer español de todos los tiempos en convertirse en el número 1 del ranking ATP. Un número 1 en el que estaría durante 8 semanas. Lo que no sabía, es que iba a ser el mentor de otro número 1 del mundo 20 años después.

Nacimiento de Carlos Alcaraz

No deja de resultar anecdótico que, apenas 4 meses antes de que Ferrero se convirtiese en el mejor jugador de tenis del mundo, naciese su entrenado y el que es, actualmente, el número 1 del tenis mundial. El 5 de mayo Carlos Alcaraz Garfia cumplirá apenas 20 años. El natural de El Palmar afrontará una temporada repleta de retos para él, el primero de ellos el de defender la posición de privilegio que ocupa desde el 12 de septiembre tras conquistar el título del Abierto de Estados Unidos en Nueva York. Esa defensa del número 1, tras un año en el que también ganó los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona, la comenzará el pupilo de Juan Carlos Ferrero en Melbourne, donde disputará el Abierto de Australia que se celebrará del 16 al 29 de enero.









Pedro Almodóvar gana su segundo Oscar

El 15 de marzo de 2002 se estrenaba en España Hable con ella, el decimocuarto largometraje de Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1949) que supuso para el director manchego su consolidación en Hollywood al conquistar un año después con esta película el Óscar al mejor guion original y la nominación a mejor director.

Estreno de 'Aquí No Hay Quien Viva'

Como diría Mecano, "El 7 de septiembre es nuestro aniversario". Y precisamente es el vigésimo aniversario de una de las series más conocidas de la historia de nuestra televisión y de Antena 3 , siendo una de las producciones más recordadas y reconocidas de la primera década del siglo XXI en nuestro país. En este sentido, su éxito se sigue extendiendo hasta nuestros días, ya que sigue cosechando adeptos gracias a sus emisiones en los canales de Atresmedia y también en las plataformas digitales.

Estreno de 'Los Serrano'

A lo largo de la historia de la televisión , hay muchas series que marcaron una época y que siguen, a día de hoy, en la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores. Una de ellas fue la serie de Telecinco, 'Los Serrano', que durante muchos años consiguió reunir delante de la pequeña pantalla a varios millones de espectadores. Durante aquellos años, la serie se disputaba la audiencia con 'Aquí no hay quien viva', con la que mantenía una importante pugna televisiva.

Sale una de las canciones más icónicas de 'La Oreja de Van Gogh'

Si eres un auténtico fan de 'La Oreja de Van Gogh' es muy probable que dentro de unos días pienses "Me pregunté qué sería, sin ti, el resto de mi vida". Y es que ‘20 de enero’, uno de los temas con mayor reconocimiento nacional e internacional de La Oreja de Van Gogh, se estrenaba en junio de 2003 como el segundo single oficial de ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’, el tercer álbum de estudio del grupo español. Pero, durante las grabaciones, ‘20 de enero’ fue propuesta para ser el primer sencillo del disco, sin embargo, finalmente, sería ‘Puedes contar conmigo’ la que adquiría este puesto. El tema, al igual que la mayoría del grupo, trata el amor, pero, eso sí, esta vez el encuentro romántico tiene lugar al bajar del tren en San Sebastián durante la Tamborrada. Lo más curioso, es que lo que la trama del videoclip está basada en una experiencia real de Amaia, la exvocalista del grupo.

Se anuncia el matrimonio entre Felipe VI y Letizia Ortiz

El 1 de noviembre de 2003 TVE interrumpió su programación para anunciar el compromiso matrimonial entre el entonces príncipe de Asturias y la periodista Letizia Ortiz. El 3 de noviembre de 2003 ambos se presentaron ante el mundo cogidos de la mano para contarnos que estaban realmente enamorados. Tres días más tarde, en el marco del palacio de El Pardo, tuvo lugar el acto protocolario de la petición de mano del entonces Príncipe de Asturias, y futuro Rey de España, a su prometida, doña Letizia Ortiz. La lluvia no faltó al enlace celebrado el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de La Almudena de Madrid.









Accidente del transbordador espacial Columbia

El 1 de febrero se cumplen 20 años de la tragedia del transbordador espacial Columbia de la NASA. Sus siete tripulantes murieron al desintegrarse la nave al reingresar en la atmósfera. Durante el lanzamiento de la misión STS-107, que era el número veintiocho del Columbia, una pieza de aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo del transbordador espacial y golpeó el ala izquierda.

Muere la oveja Dolly

El 14 de febrero se cumplirán 20 años desde que falleciese la oveja Dolly, el primer ser vivo creado a partir de la biología gracias a la clonación; un paso sin precedentes en el mundo de la ciencia que, por aquel entonces en el año 1996, supuso un golpe en la mesa para la vida tal y como la conocíamos hasta ese momento.









Último vuelo del Concorde

En el pasado mes de noviembre, se cumplieron 41 años de la primera vez que el ser humano fue capaz de desafiar y plantar cara a la velocidad del sonido y hacerlo con uso comercial. Sí, hubo un tiempo en el que viajar por el mundo era sinónimo de hablar de velocidades cósmicas, una época que se detuvo de manera abrupta por una desgracia hace no tanto, solo dos décadas. Previo a que el Concorde sufriera un accidente fatídico en el aeropuerto Charles de Gaulle en el año 2000, esta aeronave se convirtió en una referencia del lujo y la excepcionalidad, que ni el más temeroso de los cielos querría perderse. Viajar de Nueva York a Londres en apenas tres horas y media fue una realidad pausada en el tiempo que unos pocos lograron disfrutar hasta el 26 de noviembre de 2003, cuando voló por última vez. O puede que no.

Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación

Crisis de energía y miedo de una Tercera Guerra Mundial. No hablamos de hoy, aunque podría serlo. El 10 de enero se cumplirán 20 años desde que el gobierno de Corea del Norte anunciase su salida del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN). Algo que suponía una nueva vuelta de tuerca en la tensión que mantenía, y mantiene, con Estados Unidos. Este fue precisamente el motivo que puso el gobierno de Pyongyang para esta polémica decisión. El país abandonó también el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de velar por el cumplimiento del tratado.

El famoso 'Tamayazo' en la Asamblea de Madrid

En política, y para ser más concretos en la política madrileña, el 30 de junio habrán pasado 20 años desde que se produjese el famoso y sonado 'tamayazo'. El 'tamayazo' fue un escándalo político ocurrido en 2003, en el marco de las elecciones a la Asamblea de Madrid. En junio de aquel año, cuando se estaba celebrando la sesión de la votación a la presidencia de la Cámara, dos miembros del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, decidieron no acudir a la sesión. Esto desencadenó primero en que los socialistas, que sumaban la mayoría con Izquierda Unida, no consiguieran elegir a Francisco Cabaco como presidente de la Asamblea, por lo que los populares colocaron a Concepción Dancausa como presidenta. Tras constituirse la Cámara y en medio de todo el escándalo surgido por la decisión de Tamayo y Sáez -que pasaron a integrar el Grupo Mixto-, Simancas se postuló como el único candidato con opciones de salir victorioso, pero no lo consiguió en ninguna de las dos votaciones por sendas abstenciones de los ex socialistas. Esto llevó a una repetición de las elecciones meses después que le otorgaría la mayoría absoluta a Esperanza Aguirre.

El apoyo de Aznar a la invasión a Irak

Uno de los objetivos primordiales de José María Aznar como presidente fue el de que España ganase relevancia en el panorama internacional tal y como comentó en sus primeras palabras tras la reelección como presidente de España. El popular aseguró que se debían “asumir responsabilidades crecientes tanto en el marco de la OTAN como en la política europea de Seguridad y Defensa”. Para poder aumentar la presencia internacional, el expresidente eliminó la obligatoriedad del servicio militas (mili) y tras el atentado del 11S en Estados Unidos, centró su política exterior en apoyar al país americano en la guerra de Irak. Todo después de la 'cumbre de las Azores', celebrada en estas islas entre George Bush, Tony Blair, José Manuel Durao Barroso y José María Aznar. Fue el preludio a la invasión americana a Irak en marzo de 2003.

'Misión cumplida'

En este contexto, el 1 de mayo se cumplirán 20 años desde que el presidente George W. Bush lanzase su “misión cumplida” desde la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln.









Lula da Silva, presidente de Brasil

En la otra punta del charco, el pasado 1 de enero se cumplieron 20 años desde que Lula da Silva jurase el cargo como presidente de Brasil por primera vez. Y aquí estamos, dos décadas después, con Lula como presidente por tercera vez ya.

Beatificación de Teresa de Calcuta

"El que quiera ser el primero, sea esclavo de todos" (Mc 10, 44). "Estas palabras de Jesús a sus discípulos, que acaban de resonar en esta plaza, indican cuál es el camino que conduce a la grandeza evangélica". Con estas palabras el Papa Juan Pablo II iniciaba la homilía en la ceremonia de beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, aquel 19 de octubre de 2003.

Sale iTunes Music Store

El 28 de abril se cumplirán 20 años desde que Apple revolucionase el mundo de la música y pusiera en marcha la tienda de música iTunes Music Store. Apenas un año después, contaba con más de 70 millones de canciones vendidas.