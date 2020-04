Ópera contra el coronavirus

Es ‘su vida normal’ Héctor es profesor en el colegio Pedro Aragoneses Alonso de Mansilla de las Mulas y en el Agrupado Ribera del Porma, ambos en la provincia de León. Da clases a niños de entre tres y doce años. Pero estos días, con el confinamiento al que todos estamos obligados, nuestra vida no es normal. Tampoco la de Héctor que ha cambiado de público. Sus aulas son sus ventanas. Y su público no son chavales. Son los 110 vecinos de su comunidad. Desde que arrancó este encierro les deleita todas las tardes con distintas piezas ya sea cantando o al piano.

Héctor nos cuenta a COPE de dónde viene este amor por la música. ‘A mí me ha gustado desde siempre. Yo me acuerdo de tener ocho o nueve años y ver a mi hermano mayor que tenía unos catorce o quince tocar todos los días la guitarra en casa. Para mí, claro, eso fue un referente’.

Un referente que le llevó a estudiar música y que con esta situación decidió aprovechar. ‘Al ver que todos los días a las ocho salíamos a las ventanas un día dije ¿por qué no voy a salir yo a cantar o a tocar o a hacer cualquier cosa? Entonces me dije que iba a salir a tocar al piano que no se me ve mucho y a ver qué pasa’.

Lo que ocurrió es que la cita de las siete de la tarde –una hora antes del aplauso a nuestros sanitarios- se ha convertido en un fijo. El piano ha dado paso a la voz. Cada vez salen más vecinos a escucharle, a aplaudirle y a hasta hacerle peticiones. ‘Todos los días tengo que buscar repertorio para el día siguiente e incluso hay vecinos que me hacen hasta peticiones. Como la comunidad es muy grande tengo que salir un día en una ventana y otro día en otra para que me puedan escuchar todos. Muchos me dicen que esperan hasta las siete de la tarde para poder escucharme y eso es muy muy gratificante’.

Él disfruta cantando… y sus vecinos escuchándole. Es un beneficio mutuo como Héctor nos confiesa a COPE. ‘El poder ayudar aunque sea solo unos minutos a esa gente que está en sus casas sin poder salir es una gozada’.