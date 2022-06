Ojo con el chocolate: así debes actuar si tu perro come algo prohibido

Hay dos fechas en el año temidas por los veterinarios de todo el mundo: Navidad y Pascua. Los motivos son fáciles de comprender. En estas fechas en las que proliferan las fiestas familiares, hay mucha comida y muchos dulces, muchos de esos dulces con un ingrediente que apasiona a los perros (les pasa como a muchos humanos): el chocolate.

Y ellos, nuestras mascotas, van a estar atentos a lo que se caiga de la mesa, a lo que los pequeños de la casa dejen abandonado a su alcance o que, incluso, se lo proporcionen abiertamente. Pero los dulces y, en especial, el chocolate no son alimentos que deban comer estos miembros peludos de nuestras familias.

¿Por qué debemos evitar a toda costa que nuestro perro coma chocolate? La respuesta es tajante: es veneno para su organismo.





¿Por qué el chocolate es veneno para los perros?

La BVA, British Veterinary Association, reconoce que cada año durante las grandes fiestas, el 80 % de los veterinarios del Reino Unido suelen ver, al menos, un caso por intoxicación, por ingesta de alguna sustancia que no debían de haber ingerido el perro o el gato. Un 73 % tuvieron que atender a algún perro por intoxicación por chocolate. Los dueños no habían sido conscientes del peligro de "ciertos regalos que contenían chocolate colocados debajo del árbol de Navidad". Para el Animal Poison Control Centrede Estados Unidos (Centro de Control de Envenenamiento Animal de ASPCA), las llamadas pidiendo auxilio sobre perros que han comido chocolate están dentro de una lista de los 10 asuntos más urgentes que solucionan al año.

¿Qué hace que el chocolate sea tan tóxico para los perros? El peligro se encuentra en uno de sus componentes, la teobromina.

La teobromina es un compuesto químico natural que pertenece a la familia de las metilxantinas (entre las que se encuentran la cafeína en el café, la teofilina en el té) y que producen efectos estimulantes del sistema nervioso, provocando sensación de placer.

En humanos produce placer, pero en otras especies puede ser perjudicial para su salud. Los humanos lo metabolizamos sin problemas transformando la teobromina en otros compuestos más benévolos para el organismo, sin embargo, los perros no tienen esa facilidad metabólica y si lo comen, su hígado no consigue metabolizarlo, al permanecer más tiempo en su sangre aumenta los niveles tóxicos que puede soportar su organismo (este mismo efecto se produce en gallinas y conejos, entre otras especies). La teobromina es una molécula que el propio árbol del cacao genera durante la fotosíntesis -no es ningún componente artificial que se añada al chocolate para su consumo posterior-, por eso, cuanto más puro es el cacao, más teobromina contiene y más tóxico resulta para el perro.





¿Qué mínima cantidad de chocolate es tóxica para nuestros "patotas"?

Depende de factores como: el tamaño del perro, la cantidad que haya comido y el tipo de chocolate (hay que tener presente que el cacao, el chocolate negro o amargo y el chocolate para cocinar son los que más teobromina contienen).

El Centro de Control de Envenenamiento Animal americano advierte de que "ningún chocolate es seguro para ningún perro y que una intoxicación grave puede llevar incluso a la muerte. Cuanto más puro sea el cacao, mayor riesgo de intoxicación".

Pongamos un ejemplo, si nuestro perro pesa en torno a los 20 kilogramos tendría que tomar unos 25 gramos de chocolate puro negro para comenzar a manifestar ciertos síntomas de intoxicación. Si comiera unos 200 gramos de chocolate en seguida enfermaría y de forma grave.





La dosis de teobromina peligrosa para nuestros perros es "de entre 250 y 500 mg/kilo de peso del animal", leemos en nutro.es . Por tanto, para que un can de 5 kg tuviera intoxicación por comer chocolate tendría que ingerir entre 90 y 180 g de chocolate negro. En cambio, un can de 25 kg necesitaría llegar a comer entre 400 y 900 g de chocolate negro para llegar a tener una intoxicación. Como ves, se trata de cantidades elevadas que ninguna persona daría a su perro expresamente.

Si no le hemos visto comer el chocolate, hay una series de signos, además de su comportamiento que nos indicarán que ha comido algo que no debía: se mostrará hiperactivo, jadeará constantemente, vomitará y tendrá diarrea (se puede deshidratar), le pueden dar espasmos musculares dependiendo de la cantidad que haya ingerido, al igual que pasará con posibles convulsiones.





Cómo hacer vomitar a nuestro perro si ha comido chocolate

Si hemos sido testigos de que nuestro perro ha robado el chocolate de la mesa o ha succionado como una aspiradora aquellos restos que se cayeron al suelo, podremos actuar inmediatamente para intentar que lo eche, que su organismo no llegue a procesarlo. El problema surge cuando no le hemos vista coger o comer el dulce porque no podremos saber qué cantidad ha comido exactamente y qué peligro corre su salud.

Si somos conscientes y tenemos la certeza de que ha comido el chocolate debemos intentar que vomite rápidamente. Y es en este momento cuando nos surge el dilema, ¿cómo hacemos que vomite? Los seres humanos, no todos, pero sí la gran mayoría, si se introducen dos dedos en la garganta de forma profunda se provoca el vómito, pero ¿qué hacemos para que vomite nuestro perro?

Es muy importante que sea lo más pronto posible, que no pasen 2 horas desde que se ingirió el alimento. Llamar al veterinario para que pueda asesorarnos y dar instrucciones que podamos ir siguiendo paso a paso.

Hay un truco que suele funcionar y que consiste en diluir entre 1y 3 cucharadas de sal en un vaso de agua y por medio de una jeringuilla dárselo poco a poco al animal. Suele ser eficaz y le lleva a vomitar.

Si funciona, le provocará contracciones abdominales, náuseas y salivación y terminará vomitando, haciendo una fuente (parecida a la que hacen los niños pequeños cuando tienen vómitos). Entre el vomitado encontraremos el chocolate, le habremos evitado un daño grande a su hígado.