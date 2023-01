Pamplona, León, Ávila o Segovia: el temporal lleva la nieve a las capitales de provincias

La Borrasca 'Fien' ya está impactando en nuestro país. Parte de Galicia, toda la cornisa cantábrica, el sistema Central, la provincia de Granada y los Pirineos se encuentran en estos momentos en alerta naranja por nieve. Durante toda la noche ha nevado en algunas capitales de provincia, donde la cota ha llegado a bajar hasta los 300 metros.Ávila, León, Burgos, Segovia, Vitoria o Pamplona, ciudades en las que se está complicando el tráfico debido al mal temporal. ¿Dónde está nevando? ¿Cuándo llega lo peor? ¿Y hasta cuándo? La cota está solo a 300 metros en el norte y a 900 en el sur. Lo estamos contando con los compañeros de las emisoras COPE en los puntos más complicados por todo el país.

Pamplona

Justo en Pamplona se encuentra Esther García, redactora de COPE, que ha contado que han amanecido "con un manto blanco". Esther ha asegurado que "la nieve ha dado paso a la lluvia", aunque aún se puede ver cómo los coches aparcados se encuentran llenos de nieve, así como los bancos y los jardines de la ciudad. "Sin embargo, las aceras y la calzada están limpias, por lo que no se están registrando incidencias. Además, el transporte público funciona con normalidad", señalaba Esther, añadiendo que las complicaciones se están dando "en el norte y en el Pirineo de Navarra donde hay varias carreteras secundarias cortadas al tráfico. La red principal está abierta, aunque advierten desde Interior que la A-15, la autovía que lleva a Guipuzkoa puede registrar cortes puntuales", terminaba.

Asturias

La nieve está ocasionando multitud de problemas en la mayor parte de carreteras españolas, concretamente está obligando a circular por parte de la AP-66, la autopista que une Asturias con León con cadenas y a un máximo de 30 kilómetros por hora. Una autopista que está cerrada para camiones, al igual que el Puerto de Pajares. Este miércoles se espera que sea el pero día de Asturias.

León

Mientras, en casi toda la provincia de León sigue nevando y los copos han llegado hasta la capital. Maribel Fernández se encuentra allí y ha explicado el panorama que hay: "La nieve llegó a la capital leonesa con los problemas clásicos de tráfico para acceder al trabajo, al hospital o a los centros escolares. Los servicios municipales están limpiando las vías desde primera hora de la mañana, y también se vigilan las orillas del origen del río ante las previsibles crecidas. En la provincia el color blanco es el protagonista. Las máquinas quitanieves trabajan sin descanso porque prácticamente todas las carreteras presentan hielo o nieve. En la red nacional se necesitan cadenas en las carreteras que unen León con Asturias, Cantabria y Galicia, son las nacionales 630, 625 y 621. En el Bierzo se han embolsado camiones porque no podían ya circular. La Guardia Civil recomienda no viajar si no es absolutamente necesario", contaba.

Cantabria

En estos momentos 200 camiones se encuentran parados en la A-67 al estar prohibido su paso por la autovía que une Cantabria con la Meseta.

País Vasco

Casi todo el País Vasco está también en alerta por viento y nieve. De esa primera nevada del invierno ya disfrutan hoy en las calles de Vitoria.

Los estragos del viento

En cuanto al viento, situación muy complicada en el Mar Balear, por ejemplo, "seguimos en alerta amarilla por fenómenos costeros con olas de hasta cuatro metros, aunque se ha alcanzado alguna ola con altura máxima de seis metros como en Menorca. El viento ya ha amainado y se espera una bajada importante de los termómetros", tal y como ha señalado Cristina Requena desde Mallorca.