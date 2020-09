Navarra reduce aforos y endurece las sanciones ante la evolución de la COVID

Navarra ha acordado nuevas medidas para tratar de frenar el avance de la COVID-19, que son "más restrictivas" en cuanto a aforos y limitan a seis personas no convivientes las reuniones, y va a elevar las sanciones por mal uso de mascarilla y participar en botellones a 300 y 600 euros, respectivamente.

Con ellas se pretende "aplanar la curva sí o sí, porque si seguimos así vamos más hacia el pasado que al futuro" ha dicho la consejera de Salud, Santos Induráin, en una jornada en la que se ha conocido que ayer se registraron 302 nuevos casos positivos, murió un varón de 86 años, que eleva el total a 542, y hubo catorce ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI.

En una rueda de prensa en la que también ha intervenido el vicepresidente y portavoz del Gobierno Foral, Javier Remírez, y el director general de Salud, Carlos Artundo, se ha avanzado que en la próxima sesión de Gobierno se aprobará un decreto foral que contempla sanciones de entre 100 y 3.000 euros para infracciones leves, de 3.001 y 60.000 para graves y para las muy graves entre 60.001 y 600.000.

Además este viernes un Orden Foral de la consejera de Salud reduce a seis el número de personas que podrán reunirse en el ámbito público y en establecimientos hosteleros, se extiende la recomendación a los espacios privados y limita al 50 % el aforo de las actividades sociales como ceremonias, velatorios y entierros, culto, mercadillos o centros de formación no reglada.

En el caso de los establecimientos de hostelería y restauración, se permite el consumo en barra exclusivamente hasta las 12 horas, momento a partir del cual sólo se podrá consumir en mesa tanto en el interior como en el exterior y las mesas o grupos de mesas no podrán reunir a más de seis personas y no diez como hasta ahora. En todo caso, se extremará el uso de mascarilla y la distancia interpersonal.

Con el objeto de evitar los botellones o similares, cuya práctica no está autorizada, se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 22 horas excepto en los establecimientos hosteleros.

Además se suspende la actividad en sociedades gastronómicas y peñas legalmente constituidas debiendo estos locales permanecer cerrados, se señala que en los espacios de uso público los grupos no podrán ser de más de seis personas y es recomienda reducir al mismo número de integrantes las reuniones de ámbito privado. La duración prevista de las medidas es de quince días.

En cuanto a los aforos, la Orden Foral, establece que en las celebraciones posteriores a las ceremonias nupciales u otras celebraciones no se podrán superar las 50 personas en el interior de los locales y las 75 en el exterior y no podrá haber baile. En el caso de que el evento sea este fin de semana no aplicarán las medidas.

A todo ello se suma una estrategia de comunicación para llegar a través de la comunicación digital y las redes sociales a colectivos a los que hasta ahora no han sido capaces de llegar.EFE

mg/jlg