Murcia amplía a otros cuatro municipios limitaciones en hostelería y tiendas

La consejería murciana de Salud ha ampliado a Lorquí, Jumilla, Ceutí y Mula las restricciones ya implantadas en otros cinco municipios con una alta incidencia acumulada (IA) de coronavirus, especialmente preocupante en Lorca, donde el Gobierno regional no descarta el confinamiento de la población.

En una rueda de prensa posterior al comité Covid-19, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha indicado este lunes que estos cuatro municipios, con una incidencia acumulada (IA) superior a los 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días, tendrán las mismas medidas restrictivas implantadas el 19 de agosto en Lorca y, posteriormente, en Fuente Álamo, Alhama de Murcia, Abarán y Murcia.

Estas medidas consisten en la reducción del aforo en bares y restaurantes al 75 % en terrazas y 40 % en interiores; la limitación de personas en eventos, así como la designación de un responsable que vigile el cumplimiento de las recomendaciones de Salud.

Además, se limita el horario de salones de juegos y apuestas, comercio minorista que estén dedicados a la venta de alimentación y bebida hasta las 22 horas, mismo horario para el interior de los pubs, bares de copas o de ocio nocturno. Asimismo, en el interior de bares, restaurantes y locales sociales estarán prohibidos los juegos de mesas.

Por otra parte, en estos municipios se cerrarán los centros de días y se suspenderán las visitas a las residencias de mayores y discapacitados, mientras que en Mazarrón y Fuente Álamo, donde se ha registrado una mejora en la IA, se reabrirán los centros de día.

Villegas ha calificado como "muy preocupante" la situación del municipio de Lorca, el tercero en población de la Región de Murcia, donde hay una IA de más de 300 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días a pesar de las medidas restrictivas implantadas ya hace más de 10 días.

"Es una zona de alto riesgo y si no hay una clara mejoría a lo largo de esta semana estudiaremos implantar más medidas", añadiendo que el confinamiento de la población "está encima de la mesa", aunque ha reconocido que es "complicado" implantar esta restricción en un municipio grande.

En cuanto al estado del hospital Rafael Méndez de Lorca, Villegas ha detallado que ha habido derivaciones de pacientes con Covid-19 a unidades de cuidados intensivos de Cartagena, aunque ha aclarado que "hay bastante ocupación, pero no colapso", debido a que hay capacidad para triplicar las plazas UCI habilitando camas de reanimación para esa función.

El consejero de Salud ha vuelto a poner el foco en la responsabilidad de los más de 13.000 habitantes de la Región de Murcia a los que las autoridades sanitarias están haciendo seguimiento por ser contactos estrechos de casos positivos, por lo que deben guardar cuarentena o aislamiento domiciliario.

Al respecto, Villegas ha asegurado que en el 30 % de los seguimientos no se puede determinar el vínculo epidemiológico, porque las personas "no quieren decir" el lugar y con quién han estado en contacto, principalmente para no reconocer que han estado en fiestas privadas de más de seis personas, que la comunidad prohíbe desde el 26 de agosto.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que las autoridades sanitarias constataron este domingo el incumplimiento de la cuarentena por parte de 80 personas, que han sido denunciados a las fuerzas y cuerpos de seguridad: ha habido 4.152 denuncias presentadas por no respetar las medidas implantadas para controlar la expansión del coronavirus.

Finalmente, ha revelado que este martes viajarán a la Región de Murcia responsables de la Unidad Militar de Emergencias, con el objetivo de conocer el sistema informático de rastreo de la comunidad, cuyos responsables han solicitado al Gobierno central 60 de los 2.000 rastreadores militares puestos a disposición de las autonomías.