Muere Marta Ferrusola, mujer de Jordi Pujol, a los 89 años

MADRID, 8 (CHANCE)

Alejada de la esfera pública, Marta Ferrusola ha fallecido a los 89 años de edad a causa de una neumonía aunque la que fuera mujer de JOrdi Pujol sufría alzhéimer desde 2018. Nacida en Barcelona en 1935, Ferrusola y Pujol contrajeron matrimonio en 1956.

Cofundadora de Convergencia Democrática de Cataluña, Marta también fue responsable de la sección deportiva completamente involucrada en la etapa política de su marido. Durante su matrimonio, Marta y Jordi formaron una gran familia con siete hijos llamados Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer.

Como era de esperar, las muestras de cariño hacia Marta no se han hecho esperar y han sido muchos los rostros conocidos que han mostrado su tristeza públicamente. "Descanse en paz", ha escrito e secretario general de Junts, Jordi Turull. Por su parte, la escritora Pilar Eyre ha comentado: "La conocí mucho, fuimos compañeras de trabajo (así me presentaba siempre, 'una companya de la feina' ) y tengo recuerdos muy entrañables de esa época. Le regaló a mi hijo cuando nació unas flores con los colores de la senyera. Adeu, Marta". También el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, lamentaba el fallecimiento de Ferrusola: "Muy triste por el traspaso de Marta Ferrusola, mujer de Jordi Pujol y pilar funamental de su familia. Apoyo incondicional del President a lo largo de toda la vida, una mujer de personalidad fuerte y destacada activista en el catalanismo. Mi pésame a toda la familia".