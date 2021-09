Montero discrepa con Darias y asegura que regulará la objeción de conciencia

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que regulará la objeción de conciencia de los médicos en el caso del aborto -algo a lo que se ha opuesto la titular de Sanidad, Carolina Darias- porque considera que el "principal obstáculo" con el que se encuentran las mujeres que quieren interrumpir su embarazo es el "mal uso" de esa objeción.

En una entrevista en la Cadena Ser, Montero ha avanzado que el borrador de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva estará listo en diciembre y garantizará que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo en la sanidad pública.

Para garantizar este derecho, la ministra de Igualdad considera necesario regular la objeción de conciencia de los sanitarios que "en la práctica se está usando para impedir el derecho efectivo al aborto en los centros públicos".

Una opinión que no comparte la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha asegurado que su departamento no tiene "ninguna intención" de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para no practicar abortos.

"Lo he hablado con el presidente del Gobierno y la ley del aborto hay que reformarla y creo que es evidente que la objeción de conciencia es el principal obstáculo por el mal uso de esa objeción", ha respondido Montero.