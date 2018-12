Miriam Saavedra: "Mónica Hoyos tiene un amor obsesivo hacia mí"

MADRID, 31 (CHANCE)

Miriam Saavedra se despide del 2018 a lo grande. La ganadora de Gran Hermano VIP ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas donde habla sin ningún tapujo de su relación con Carlos Lozano y de su enfrentamiento con Mónica Hoyos.

Sobre su vuelta con el presentador, Miriam mantiene que todavía está dolida con el que fue su pareja: "Carlos me ha pedido disculpas hasta el cansancio, quiero perdonarlo pero me duelen las cosas".

Además, asegura que él le está ayudando tras salir de Guadalix de la Sierra: "Nos hemos acercado porque me ha ayudado con un trámite en el banco. Además, me ha traído el perro, que para mí es fundamental. Carlos ha vivido una pataleta, ha sufrido mucho. Aún estoy en shock. Tiene mi respaldo, aunque lo estoy pasando mal. Hemos sido pareja, él ha sido el padre de mis dos bebés...".

Una sintonía que no sentaría nada bien a su mayor enemiga, Mónica Hoyos. Mientras Mónica ha decidido poner tierra de por medio, Miriam sigue acordándose de ella y da su opinión sobre lo que le pasa a Hoyos: "Mónica Hoyos tiene un amor obsesivo hacia mí. Le encanto, la fascino y no solo físicamente, quiere ser como yo y no puede".