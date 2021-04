Mezclar o no mezclar vacunas: las dudas que arroja la posible solución motivada por AstraZeneca

La vacuna de AstraZeneca ha quedado limitada en España, por ahora, al grupo de edad comprendido entre los 60 y los 69 años. La decisión ha colocado en tierra de nadie a aquellas personas por debajo de esta franja que ya habían recibido la primera dosis del suero de la Universidad de Oxford. A día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta cómo se completará esta pauta de vacunación en concreto.

Aunque no hay solución a la vista, las opciones están más o menos claras para Sanidad: administrar de todas formas la segunda dosis de AstraZeneca a quienes ya recibieron la primera, dejar la inmunización en una sola dosis o inocular otra vacuna para así poder terminar el proceso.

Es esta última posibilidad la que parece primar en otros países, aunque no exenta de dudas. Estas son las principales inquietudes al respecto de mezclar (o no) vacunas contra el coronavirus.

¿Por qué se plantea esta opción?

Todo viene dado por la restricción en el uso de AstraZeneca ya comentada. La guía técnica de Sanidad sobre este suero es contradictoria. Por un lado, plantea que “no hay evidencia de intercambiabilidad entre las diferentes vacunas” y que “las pautas siempre deben completarse con la misma vacuna aplicada en la primera dosis”.

Por otro, el documento del Ministerio alienta la mezcla si no hay más remedio: “En circunstancias excepcionales en las que una persona haya iniciado la vacunación con una vacuna que ya no estuviera disponible en el lugar de vacunación durante un plazo adecuado, o si no se conoce qué producto concreto se ha usado en la primera dosis, se considera razonable completar la vacunación con el producto disponible en el punto de vacunación en ese momento, especialmente si es probable que la persona pueda exponerse a un alto riesgo de infección o si es poco probable que se pueda volver a captar para otra ocasión”.

¿Cuáles son los beneficios de mezclar vacunas?

Esta fórmula serviría para darle mayor agilidad a la campaña de vacunación, que se presume que cogerá mayor fuerza ante la aprobación definitiva del suero monodosis de Janssen. Los problemas de suministro quedarían minimizados y hasta podría aumentarse la respuesta inmunitaria. Además, la mezcla de vacunas ya se ha probado con otras enfermedades como el VIH o el ébola.

Vacuna Astrazeneca

¿Cuáles son los riesgos de mezclar vacunas?

Sobre todo, que no hay estudios con humanos que nos digan si se puede dar o no la combinación. Sí se probó con ratones, pero ni siquiera se han constatado al cien por cien los datos de estas pruebas (a pesar de que los roedores que recibieron dos vacunas distintas presentaron más anticuerpos que aquellos a los que sólo se les inoculó una dosis).

La gran esperanza en este sentido es el estudio que la propia Universidad de Oxford está llevando a cabo para comprobar si se pueden combinar sueros distintos a la hora de luchar contra la covid-19. Moderna, Novavax e incluso Sputnik V van a probarse junto a AstraZeneca para medir si su empleo conjunto sería efectivo.

Combinar vacunas podría aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios, provocar la aparición de otros nuevos y limitar la efectividad de los sueros. Incluso puede darse el caso de que no ocurra nada alarmante al optar por esta vía, pero hacen falta evidencias científicas para aplicarla o rechazarla.

¿Qué dicen los expertos?

La Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud, los CDC estadounidenses y los fabricantes de vacunas no recomiendan que se mezclen vacunas distintas. También es lo que pregonan, de forma mayoritaria, los expertos.

“Tenemos tiempo para hacer estudios”, aconsejó Fernando Simón cuando enumeró las distintas alternativas para los vacunados con una dosis de AstraZeneca menores de 60 años. “Hacerlo de forma masiva no tiene ningún sentido porque se están saltando todos los criterios de desarrollo de vacunas. Básicamente están haciendo un estudio a escala masiva y no sé cómo los gobiernos lo autorizan porque no se sabe lo que va a ocurrir. Se nos está yendo un poco la pinza”, aseveró, por otro lado, Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard.

¿Cómo están actuando los países?

Francia concluyó que los menores de 55 años que ya hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca deberán recibir la segunda con Pfizer o Moderna. Es decir, un tipo de vacuna distinta la de Oxford, pues estas dos son de ARN mensajero y la británica es de adenovirus, al igual que ocurre con Janssen y Sputnik V.

En Alemania, se ha tomado idéntica decisión con las personas de menos de 60 años que ya empezaron a ser inmunizadas con AstraZeneca. España no se ha pronunciado, pero el Instituto Carlos III va a poner en marcha un estudio con 600 personas para probar si el suero de Oxford y el de Pfizer podrían mezclarse.

¿Conclusión? La cautela parece ser la mejor aliada a la hora de lanzarse a mezclar vacunas sin que la ciencia haya avalado la oportunidad o inoportunidad de hacerlo.