Críticas a Meritxell Batet por lo que ha hecho cuando una diputada de ERC gritaba frente a Macarena Olona

Este martes han sido aprobados por unanimidad los indultos en el Consejo de Ministros. No obstante, y con toda la atención puesta en esta decisión tan polémica, muchos han dejado pasar el pleno en el Congreso de los Diputados, donde hoy se han vivido varios momentos de tensión. Uno de ellos ha sido entre la diputada de Esquerra Republicana, Maria Carvalho Dantas, quien se ha encarado con Vox, y más concretamente con la diputada de la formación verde en la Cámara Baja, Macarena Olona.

La diputada de ERC ha bajado de la tribuna tras intervenir en el pleno y en su camino de vuelta a su escaño cuando la sala ha quedado en silencio y tan solo podían escucharse las críticas y reproches de Carvalho, quien detenida junto a Macarena Olona, no hacía más que repetir una y otra vez que "no acepto esto".

EFE/Javier Lizón





No obstante, y llegados a este punto, la actuación que más ha sorprendido ha sido la de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien tan solo ha intervenido para recordarle a la diputada de ERC que no tenía la palabra y que debía volver a su asiento. A diferencia de otras ocasiones, Batet no ha hecho un llamamiento al orden. Recordamos que de recibir tres avisos, el diputado es expulsado de la sala del Congreso. No ha sido así este martes. Carvalho ha señalado en varias ocasiones a Olona, que tras unos segundos de tensión, ha terminado por acusar a la formación verde de "fascistas" antes de volver a su escaño entre varios aplausos vagos silenciosos del Congreso de los Diputados y la inacción de Meritxell Batet, quien no ha intervenido.

EFE/Chema Moya POOL





Ha sido Vox quien ha denunciado este episodio en su cuenta de Twitter. "El día que el Gobierno de Sánchez aprueba los indultos, esta diputada separatista nos insulta y amenaza a gritos sin que la presidenta de la Mesa la expulse", ha denunciado la formación de Santiago Abascal. "El deterioro de las instituciones avanza de la mano del PSOE y sus socios golpistas. Es intolerable".

"Es peor que los golpistas"

Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en reaccionar al episodio que se ha vivido en la Cámara Baja y la inacción de la presidenta del Congreso ante los ataques a los que se ha visto sometido Vox. "Vaya presidenta, es peor que los golpistas", ha escrito un usuario en redes sociales como respuesta al tuit publicado por Vox.

"Y encima, la presidenta, le da las gracias. Como si no fuera con ella", ha reprochado otro de ellos. "¿Y ya está? ¿No pasa nada? Es evidente que buscan el enfrentamiento", ha estallado otra ciudadana, quien ha terminado por explotar contra Batet: "Y lo de la presidenta de la Mesa de verdadera vergüenza".

A estas críticas se ha sumado también el responsable de las redes sociales del Partido Popular, Ismael Sirio López, quien ha reprochado la inacción de Batet: "¿Qué vergüenza es esta? ¿En qué momento se perdió la razón, el norte en las formas y el respeto en el Congreso? ¿Por qué la presidenta no hace nada y se queda como una estatua mientras gritan a Macarena Olona "fascista"?", se ha preguntado.

