Más de 160 entidades exigen al Gobierno rectificar la política migratoria

Más de 160 entidades sociales y sindicales han exigido al Gobierno que rectifique "de manera inmediata" la política migratoria en Canarias y advierten de que si no lo hace se perderá la oportunidad de evitar el sufrimiento a miles de migrantes ante el previsible aumento de llegadas por el buen tiempo.

En una carta dirigida al presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todos sus ministros, las organizaciones firmantes -muchas de ellas de atención directa a los migrantes como Andalucía Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes o Red Acoge- expresan su profunda preocupación ante la grave situación de vulneración de los derechos de las personas migrantes que han llegado al archipiélago canario.

Exigen al Gobierno que cumpla con su compromiso de impulsar una política común europea que respete, proteja y garantice los derechos de los migrantes y modifique la actual política que "pone en riesgo la vida de miles de personas y sitúa a España fuera del marco internacional de los derechos humanos".

"El Plan Canarias, con la apertura de macrocentros sin garantías de acogida digna, el bloqueo de miles de personas en las islas a las que se les impiden continuar su proceso migratorio y el impacto social de esta situación, aprovechada por quienes difunden los discursos de odio, resulta un fracaso en un marco de respeto de derechos", lamentan las ONG en su misiva.

En un encuentro informativo, el secretario general de la Federación Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha lamentado que la política migratoria lleve décadas sin ser considerada "como una responsabilidad del estado" y que se improvisa solo ante aumentos de llegadas.

"Con el buen tiempo vamos a ver qué ocurre, pero tengo la sensación de que tras 10 años de muertos en el Estrecho no parece que haya voluntad de resolver momentos fuertes de llegadas; espero que no signifique más muertes, pero no vemos cambios ni en este gobierno ni en ningún otro de los últimos años", ha aseverado.

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPS) de Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha alertado de que la falta de un sistema de acogida digno está vulnerando derechos y normalizando "un trato inhumano y de deshumanización de los migrantes", y ha lamentado que cada vez que hay un aumento de llegadas "empiezan de cero y cometen los mismos errores, en lugar de desarrollar un modelo" adecuado.

"Las llegadas van a subir y con mucha intensidad y si no aprovechamos el momento para cambiar ciertas dinámicas y dar acogida, habremos perdido otra oportunidad para hacer las cosas de manera distinta para que no generen sufrimiento a los migrantes, ni a las personas que acogen.", ha añadido.

Para Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, es especialmente vulnerable la situación de los niños acompañados de padres que se encuentran en las islas, "los grandes olvidados", para los que ha reclamado "una visión más humana y la atención a sus necesidades y a la ansiedad que viven muchos de ellos por el proceso migratorio".

Respecto a los niños que están solos, ha exigido "toda la atención y la corresponsabilidad de todas las comunidades, primando el interés superior del menor".

Paloma García, responsable del Área de Incidencia de Red Acoge, ha recordado que entre las propuestas de las entidades para reorientar las políticas migratorias, están las de garantizar la libre circulación de las personas y que las medidas de detención nunca superen las 72 horas, "una medidas que no deben aplicarse a niños y adolescentes". EFE