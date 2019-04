Marta Roca, la mujer de Chelo García Cortes, se confiesa en 'Sábado Deluxe' sobre sus peores problemas

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de muchos anonimato la mujer de Chelo García Cortés ha salido de él por la puerta grande, en Sábado Deluxe. Marta Roca se ha sentado en el programa de Telecinco después de compartir portada con la periodista en una conocida revista que ha generado mucha polémica, confesando no solo como se fraguó, sino también sus problemas más desconocidos.

Mucho se ha hablado de la sobreprotección de la colaboradora a su pareja, y Marta ha confesado "me moles mucho la sobreprotección de Chelo hacia mí, no soy una niña pequeña", sentencia. Y es que por esa actitud la periodista llegó a ocultar a su pareja sus problemas económicos con Hacienda, los cuales han pasado una gran factura en su relación.

"Me dolió mucho que Chelo me ocultara sus problemas con Hacienda", asegurando que le han quitado "la ilusión y la vida". "He atravesado una depresión muy fuerte y me quedé sin ganas de vivir", confesaba Marta, sincerándose ante su peor problema. "No podía salir de la puerta de mi casa, ni coger el coche", ha continuado la entrevistada, asegurando que hace cuatro días que ha empezado a salir a la calle y a la playa. Además, Marta también ha confesado que "dejé de ver el programa porque me dolía", aunque asegura que "todos son retos", en referencia al papel de su mujer en Sálvame.

En cuanto a la polémica portada, Marta ha reconocido que se trataron de unas fotos pactadas con Gustavo González y que lo hizo porque se lo pidió Chelo. Ha asegurado que le costó mucho y se sintió muy incomoda, tildando el momento de "surrealista".

Pero en su entrevista Marta ha ido más allá, y ha confesado que a Chelo le gustaría haber formado una familia adoptando un niño, pero que ella siempre lo ha descartado, además ha recordado sus inicios juntos hace más de 29 años.

El momento más bonito y emotivo ha llegado cuando Chelo ha abandonado la sala VIP desde donde ha visto la entrevista para encontrarse con su pareja en plató, fundiéndose en un apasionante beso. "Por fin puedo besarla públicamente", decía Chelo emocionada.