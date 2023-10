Mariola Orellana desvela cómo está viviendo su hija Lucía Fernanda su primer embarazo

MADRID, 22 (CHANCE)

Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, está a pocos meses de experimentar la maternidad de la mano de su pareja, Ismael de la Rosa. Una noticia que avanzaba la revista ¡HOLA! a finales del mes de julio y que llenaba de alegría a toda su familia. Desde entonces, pocos han sido los detalles que han trascendido sobre el embarazo y es que la familia 'Carmona' es una de las más discretas a nivel nacional, pero siempre que tienen oportunidad de estar con la prensa, abren su corazón.

Así lo han hecho este fin de semana. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Mariola Orellana, quien se dejaba ver en el estreno de la última obra teatral en la que aparece Lolita Flores, 'Poncia', en el Teatro Juan Bravo de Segovia.

Allí nos desveló que el bebé que espera su hija es un niño y que el embarazo está siendo "tranquilo". Aunque está feliz, nos reconocía que no sabe cómo va a llevar lo de ser abuela, tanto, que prefiere que no le llamen así "tampoco, de momento no lo encajo eso, me siento muy niñatilla todavía para lo de abuela".

Y es que Mariola no disimulaba al aceptar que no termina de aceptar el nuevo rol que tendrá dentro de poco: "Una experiencia nueva, yo qué sé. Impone, impone muchísimo, la verdad que sí, dicen que cuando lo vea me voy a volver loca, espero que sí". Pese a todo, tiene claro que va a consentir a su nieto "sí le daré todo en la vida, eso sí te lo digo yo, sí, a mí me gusta mucho los bebés y estoy loca por tenerlo".

Por último, muy emocionada, Mariola nos aseguraba que su marido, Antonio Carmona, está encantado con la noticia: "Está como loco porque es un varón, como loco, como loco, le daba igual, pero para él un varón".