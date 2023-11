María y Marta Pombo revelan cuál fue el momento más especial de la gala de los Latin Grammy

MADRID, 17 (CHANCE)

María Pombo, su hermana Marta y su marido, Pablo Castellano, han sido tres de los afortunados que han podido vivir en directo la 24º edición de los Premios Grammy Latinos en Sevilla. Reconociendo que ha sido un sueño cumplido, las conocidas influencers han regresado a Madrid y, con la simpatía y la espontaneidad que las caracteriza, nos han contado cuál fue el mejor momento de la gala para ellas.

"Fue espectacular, espectacular. Yo, de hecho, este tipo de galas suelen ser súper largas y a veces se suelen hacer cuesta arriba, y esta al revés" ha asegurado María, confesando emocionada que si tuviese que quedarse con un solo momento de la noche, sería el de Rosalía cantando 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado delante de Rauw Alejandro: "La mejor, increíble" ha asegurado, revelando que en directo no se dio cuenta y no fue hasta que "lo vi en Twitter" cuando descubrió que la catalana había cambiado la letra de la canción para lanzarle un dardo a su ex. "Fue increíble, divertidísimo" nos ha contado todavía en una nube por lo que vivieron en la gala.

En cuanto a Marta Pombo, ha destacado "el momento de Shakira cantando 'Acróstico'. Cuando cantaron sus hijos casi me pongo a llorar, me encantó, fue súper rico la verdad". Sin embargo, si solo pudiese quedarse con algo de los Grammy Latinos sería, "sin duda, en mi peak y Rosalía".

Una noche inolvidable en la que no estuvo acompañada por su flamante marido, Luis Zamalloa -con el que se casó hace apenas un mes- aunque como nos ha contado, no puede hacer un balance mejor de la vida de casada: "Maravillosa. En un cuento de hadas. Seguimos en una nube y espero que dure muchos años".

¿Se plantean dar un hermanito a la pequeña Matilda, de un año? Como desvela, "ahora mismo no" aunque en un futuro, "seguro". "Todavía tenemos que esperar un poco, pero queremos tener más hijos o sea que caerá" afirma.