Madrid detecta 32 positivos que han llegado a Barajas de mayo a junio, de los que cinco fueron hospitalizados

La Comunidad de Madrid ha recibido 32 personas con positivo en coronavirus por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde el 11 de mayo al 11 de junio, de los que cinco han sido hospitalizados.

Así lo ha desvelado la dirigente madrileña en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta sobre turismo del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "No podemos volver atrás", ha subrayado Ayuso.

La presidenta regional ha recordado que llevan más de un mes pidiendo sentarse al Gobierno central para establecer un protocolo conjunto, dado que es la única manera de ahondar en la prevención, porque ella "no puede perseguir a turistas para que se metan en un hospital".

Lo que sí se puede hacer es que los turistas "reciban un sms al llegar al territorio nacional" o poner en marcha "una estrategia en la propia frontera". Para ello, ha insistido en que se necesitan el trabajo de las dos Administraciones, que estas vayan "de la mano".

"Me sorprende que para tantas cumbres, para ponernos de acuerdo tantas veces entre países, para debates que después no llegan a nada, cueste poco y, sin embargo, que no hayamos liderado una estrategia de la epidemia entre países, que España no se haya molestado", ha subrayado. Para Ayuso, es necesario proponer "una estrategia a nivel mundial porque una epidemia solo se puede parar si todos los países trabajan unidos".

En este punto, Ayuso ha recordado las palabras de alerta que su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le trasladó al Ministerio de Sanidad antes del 8 de marzo, Día de la Mujer, sobre el coronavirus y ha incidido en que al consejero, "al que con tanto gusto siempre atacan", a lo mejor "hay que atacarle menos y escucharle más". Según la dirigente, "si no se aumenta la seguridad frente al Covid-19 en Barajas, lo mismo que sucedió puede volver a ocurrir en todo el país".

"Le pido al Gobierno de España más liderazgo, que hable con todas las comunidades", ha solicitado, al mismo tiempo en el que ha insistido en pedir un "plan nacional urgente".

CRÍTICAS DE MÁS MADRID

Por su parte, Perpinyà también ha trasladado sus críticas al protocolo de Barajas del Gobierno central pero ha incidido en que tampoco el Gobierno regional está haciendo "los deberes", dado que "la inmensa mayoría de las cosas que faltan por hacer son medidas que dependen única y exclusivamente" de este.

"La realidad es que ustedes no están preocupados ni por la salud del turismo ni por la salud del conjunto de los madrileños, ustedes están preocupados exclusivamente por encontrar un chivo expiatorio para volver a montar jaleo en el caso de que la cosas salgan mal y esta es la triste realidad de su Gobierno", ha espetado.