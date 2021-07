La madre de uno de los menores confinados en Malta: "Cada día que tenemos una noticia es peor"

El tres de julio unos cien niños españoles de entre doce y dieciséis años comienzan un campamento de inglés en Malta. El curso tenía una duración de quince días, y para salir del país era necesario presentar una PCR negativa. El curso comienza con normalidad, pero el sábado diez se suspenden las clases porque alguno de los niños presentaban sintomas y eran positivos. Los niños siguen hoy confinados en una habitación de hotel, sin atención médica y, en algunos casos, sin una ventana que permita una ventilación adecuada.

Inés es una madre de Cantabria que mandó a su hijo de catorce años a este campamento, y que aún no sabe cuándo podrá su hijo volver a España. Nos cuenta que el mismo sábado doce se pone en contacto con la agencia organizadora del campamento para tramitar su vuelta, pero que no ha sido posible.

El primer intento de vuelta

Tras el intento fallido de conseguir que la agencia consiguiese un vuelo para Madrid en ese fin de semana, los padres compraron un billete directo el lunes doce. A las horas de sacar ese billete, se les informa de que se ha conseguido un vuelo con escala en Frankfurt. En esos momentos, no era necesaria una prueba negativa para entrar en España, pero sí lo era para volar a Frankfurt.

Al llegar al aeropuerto, le hacen un test de antígenos, el cual da negativo, y le dejan subir al avión. Una vez dentro, le llaman diciendo que ha habido un error en su prueba, y que al ser positivo no puede volver a su casa y comienza su confinamiento en el hotel. Apunta la madre que "cada día que tenemos una noticia es peor, no sabemos cuando van a salir de allí".

Confinamiento en condiciones pésimas

Durante los ya diez días que llevan confinados, los niños están en el hotel donde, en palabras de la madre: "no ha ido ningún médico, ningún paracetamol, ni un ibuprofeno, ni nadie ha preguntado por ellos". Tampoco tienen ningún tipo de limpieza en la habitación. La basura se la recogen, aunque no pasan todos los días. En cuanto a la comida, definida por la madre cómo "pésima", se la entregan en una bolsa de basura que en ocasiones ni abren.

La única atención que reciben es la del encargado de la academia, que pese a ser negativo se ha quedado en Malta. Este les toma la temperatura todos los días y les lleva la comida que piden ellos una vez al día. Explica la madre que "si no estuviera el monitor no lo podrían hacer porque el hotel no les lleva nada ni hace nada."

Otro inconveniente para fijar la vuelta a España es la política de confinamiento del Gobierno maltés. Si se hace un nuevo test y este es positivo, la cuarentena se reinicia otros quince días, sin tener en cuenta los días previos de cuarentena. Ante la imposibilidad de salir del país sin una prueba negativa, la espera puede dilatarse aún más.

El segundo intento de repatriación

El pasado sábado les comunicaron vía email que se necesitaban unas firmas para la repatriación del joven para ayer martes. El documento decía que habría vuelos para negativos y positivos, pero finalmente no fue así. Tras realizar todas las gestiones, el domingo diecinueve les comunican que “los vuelos son solo para casos negativos que hayan tenido contacto directo”. Por tanto, al tratarse de un positivo, no pudo darse la respatriación del joven cántabro.

La solución desesperada de los padres

Tanto la madre de este joven cántabro como otros padres del grupo están organizando un viaje a Malta. Al terminar esta cuarentena el día veintiseis, los padres quieren acompañar a sus hijos en ese día y estar con ellos en caso de que el confinamiento se alargue. Con el sistema de cuarentenas encadenadas, la vuelta a España es aún un misterio para los padres y los jóvenes que, como relata la madre, comienzan a estar psicológicamente afectados por la situación.