Un 40 % de los niños cree que no están bien protegidos contra la violencia

Más de un 40 % de niños y niñas en todo el mundo creen que no están suficientemente protegidos contra la violencia, siendo las niñas las que expresan mayor percepción de inseguridad, según el informe "Small Voices, Big Dreams 2019", que la ONG Educo ha presentado este miércoles en Barcelona.

Educo, una ONG de cooperación internacional para la defensa y protección de la infancia, ha desarrollado el primer estudio mundial enfocado en la percepción de los niños y niñas frente a la violencia infantil, que recopila las opiniones de casi 5.500 niños de entre 10 y 12 años, de 15 países diferentes.

El informe, que ha obtenido los datos a través de encuestas y 21 entrevistas grupales, revela que nueve de cada diez niños y niñas creen que, para prevenir la violencia, lo más importante que pueden hacer los adultos es amarlos y atender a sus opiniones antes de tomar decisiones.

"No podemos abordar un problema sin antes entenderlo con profundidad, y no podemos entenderlo si no escuchamos la opinión de los principales afectados", ha señalado la directora de Educo España, Macarena Céspedes.

La mayoría de los niños y niñas encuestados coinciden en instar a los líderes mundiales, sobre todo a los políticos, a escucharlos e incluir sus recomendaciones para combatir la violencia infantil.

"Casi la mitad de los niños desconocen sus derechos, lo que es alarmante, y por eso este informe reivindica la necesidad de más participación infantil como herramienta clave para garantizar su seguridad", ha añadido Céspedes.

El estudio, desarrollado en colaboración con ChildFund Alliance, ha concluido que solo el 18,1 % de los pequeños cree que los gobernantes les protegen de la violencia, mientras que el resto se siente desprotegido.

"No queremos convertirnos en la voz de los niños sino que la voz de los niños sea escuchada por sí misma", ha exclamado el Director General de Educo, José María Faura.

Según el informe de Educo, que incluye una de las mayores encuestas infantiles en su género, uno de cada dos niños y niñas cree que los adultos no les escuchan cuando opinan sobre temas que les importan y les conciernen.

Los datos reflejan que más de la mitad de los niños y niñas creen que, en situaciones de violencia, hay una asimetría de poder víctima-agresor y que por eso no pueden defenderse.

La especialista global de protección de Educo Laurence Cambianica ha explicado que "es importante atender los casos de violencia infantil pero es igual de importante prevenirlos, y para ello, hemos de colocarnos en la piel de los niños y tenerlos en cuenta". EFE