Los nietos de las víctimas de ETA: "Tenemos la responsabilidad de que nuestra generación conozca su historia"

Paula Baena no llegó a conocer a su abuelo. Lo asesinaron muy pronto, tenía solo 47 años. Se llamaba Jesús Velasco y era almirante de caballería y jefe del Cuerpo de Miñones de Álava. Paula forma parte de este grupo que hoy da su versión de la historia, los nietos de las víctimas que se unen para que no se les olvide: “Creo que somos una generación más joven, que alzando hoy nuestra voz podemos llegar a más gente que no sabe lo que ocurrió. Hoy en día lo quieren ocultar, se quiere blanquear la historia. Estamos aquí para que se recuerde lo que fue ETA y cómo hoy sigue recogiendo los frutos de tantos años de terror”.

Paula Baena estuvo acompañada por otros nietos de las víctimas que también quisieron compartir su historia. Para David Caballero, nieto de Tomás Caballero - concejal de UPN asesinado en 1998-, este grupo que hoy se presentaba en público tiene la “responsabilidad” de que su “generación conozca la historia”. Porque si “los jóvenes de hoy ya no saben lo que pasó”, no sabe “qué pasará con los que vienen en los próximos años”.

Para Almudena Chiesa Jiménez- Becerril, ser víctima del terrorismo te hace adquirir una responsabilidad: “Te debes a los que ya no están, a su memoria. Te ves obligado a recordar los momentos más duros de tu familia, no porque te apetezca, sino por el bien de la sociedad. Hasta hace un tiempo en España esto era un motivo para ir con la cabeza alta, pero me da la sensación que esto ya empezó a cambiar hace tiempo”. Almudena es consciente de la dificultad del reto, pero considera que se trata de algo necesario: “llegar a los jóvenes con hechos para que ellos puedan juzgar la historia, saber de qué lado deben estar”.

El encuentro organizado por la Fundación NEOS también ha contado con la presencia de Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Isabel Durán, Iñaki Arteta o Daniel Portero. Ha servido para presentar la App Memoria, una aplicación móvil que permite recordar los asesinatos de ETA a lo largo del territorio español.

Utiliza la geolocalización para avisarte cuando pases por un lugar en el que se produjo uno de estos atentados y te cuenta su historia. “Me la he descargado hoy mismo y en cinco minutos de trayecto de taxi me ha saltado una notificación. Era un asesinato del que nunca había escuchado hablar”, ha señalado una de las nietas.