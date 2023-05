Los jóvenes españoles fuman por primera vez a los 14 años

A los 14 años accede un joven español a su primer cigarro. Mucho antes que cualquier joven europeo, que en su mayoría no lo hacen hasta pasados los 15 años. Además, un 38,2% de los escolares en esta franja de edad reconoce haber probado ya el tabaco.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en España un 70% de la población ha probado alguna vez el tabaco. Y 2 de cada 10 fuma a diario. El tabaco, aunque ha dejado de publicitarse en los medios, sigue siendo un problema actual, y existen nuevas formas para llegar el público, en especial al más joven.

¿Por qué comenzamos a fumar?

Una de las principales razones por las que los chicos jóvenes comienzan a fumar es porque les hace sentirse más popular. La doctora Karen Ramírez es responsable de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer: “se normaliza su consumo. En los años 50 estaba relacionado con las clases altas. Ahora se usa la misma estrategia que antes, te hace sentir más atractivo, que eres el más guay del grupo, con más facilidad de hacer amigos”. Hasta un 37 por ciento de los jóvenes españoles creen que fumar un cigarrillo les ayuda a ligar.



Los jóvenes necesitan relacionarse. Es una realidad. Creen que fumar les hará formar parte de un grupo: “no quieren ser los únicos que no lo hacen”. La doctora Ramírez nos explica que el problema es que una vez que prueban la nicotina les crea adicción: “y ellos no se dan cuenta que esto les afecta a su forma de relacionarse, si no fuman un rato sienten ansiedad. Y por supuesto, no tienen en cuenta que la nicotina afecta al desarrollo normal del cerebro que no termina de desarrollarse hasta los 25 años”.



Vapear también es peligroso

Es normal escuchar a alguien que vapea decir que lo hacen para dejar de fumar. Lo cierto es que según uno de los últimos estudios realizados por la AECC solo el 18% de los jóvenes usa estas nuevas formas de consumo con el fin de dejar de fumar y tan solo 1 de cada 4 ha conseguido reducir su consumo de cigarrillos.

A día de hoy no se conocen los efectos a largo plazo de estas nuevas formas de consumo, pero desde la AECC desaconsejan su uso por los efectos que genera a corto plazo, como por ejemplo la evali, que es una patología pulmonar que está asociada a los cigarrillos electrónicos. Además, puede empeorar enfermedades respiratorias crónicas como la neumonía.

La industria tabacalera ha lanzado el mensaje de que con los vapeadores lo que se inhala es vapor de agua. Pero eso no es cierto, sino una simple estrategia de marketing. Cuando vapeas lo que estas inhalando son aerosoles de las sustancias que contienen los líquidos empleados. Ramírez explica a COPE que: “parecen en productos sanos, pero la realidad es que se usan sustancias como la glicerina para que el olor y el sabor sean más atractivos. Es una sustancia cuyo consumo en exceso provoca daños. U otro ejemplo, propilenglicol o etilenglicol, que está presente en los anticongelantes de los coches. Nadie inhalaría el anticongelante, pero sin embargo se lo llevan a la boca con el cigarrillo electrónico”.

El tabaco tradicional mata en España al año 50 mil personas. Del vapeo estamos viendo apenas la punta del iceberg. Porque, además, el vapeo es la puerta de entrada al consumo del cigarrillo convencional. Quien ya está acostumbrado desde joven a llevarse a la boca un cigarrillo electrónico de mayor es fácil que se pase al tabaco tradicional.

Nuevas formas de publicitar el tabaco y el vapeo

Fumar y vapear está de moda en las redes sociales. 9 de cada 10 jóvenes están expuestos al humo digital. Son datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El 57 por ciento de los jóvenes cree que vapear está de moda, porque así lo ven en sus actores favoritos o en influencers. Se normalizan mensajes y las consecuencias son ya visibles, 1 de cada 4 jóvenes cree que se exagera cuando se habla de los riesgos del tabaco y hasta el 70% no le importa que en su entorno se utilicen los cigarrillos electrónicos.

“Si en las redes sociales ves a alguien usando un vapeador, aumenta tu probabilidad de fumar en hasta un 78 por ciento”, dice Ramírez. Aunque en las redes sociales está prohibido por ley publicitar el tabaco: “no hay nada que impida subir una foto donde salga cajetilla de tabaco o de vaper en la mesa y el influencer salga sonriendo. Esto tiene un impacto enorme en los jóvenes. Los influencers no pueden recibir dinero por esto, pero si algún tipo de compensación”.

Las series es otra forma de llegar a los jóvenes. Ver a los protagonistas fumar nos hace creer que necesitas hacerlo, pero lo que vemos en pantalla no es siempre la realidad: “por ejemplo, en Peaky Blinders, los chicos jóvenes admiran al protagonista, pero la realidad es que los actores no fuman en la vida real, y lo que realmente fuman en la serie son plantas como orégano que simula el humo”.

El problema actual es que no existe una legislación vigente adaptada a estas nuevas formas de fumar, la legislación está obsoleta y no contempla estos nuevos dispositivos. La Ley actual fue aprobada en el 2010. Incluso los impuestos son distintos, el beneficio que se obtiene de un cigarro convencional es de un 30% mientras de un cigarro electrónico llega hasta el 70 por ciento. A día de hoy poco se puede elaborar un blindaje legislativo porque no hay evidencias del daño que genera el vapeo a largo plazo. Según Ramírez: “pasará como con el cigarro convencional, hace unos años los médicos lo recomendaban para tratar la ansiedad, ahora todos sabemos el daño que produce y nadie lo recomienda”.

Jóvenes tiktokers contra el tabaco

No todo lo que llega de las redes sociales tiene que ser malo. Frente a la industria tabacalera que trata de lavar la imagen de los cigarrillos, hay otras iniciativas que buscan concienciar de los efectos nocivos del tabaco.

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha reunido a varios jóvenes tiktokers ganadores del concurso ‘No dejes que el tabaco entre en tu vida: tik toks contra el tabaco” con el objetivo de revertir el consumo de este tóxico en la población escolar. Los chicos son estudiantes de 3 y 4 de la ESO.

Sofía tiene 15 años, ella no fuma. De hecho, está muy concienciada de que fumar no es bueno, pero entre sus amigos si hay quien se lleva un cigarrillo a la boca, algunos incluso desde los 13 años: “lo ven como una tendencia”. En alguna ocasión le han ofrecido que fumara: “te dicen que no pasa nada, que te va a relajar. Incluso en alguna ocasión cuando les pides que no fumen cerca, hay algunas personas que te dicen que da igual o que más te da: es presión social y al final te acabas quedando donde la gente fuma. Incluso al quedarse algún amigo acaba pidiendo una calada”.

No le tienen miedo, no ven el peligro: “mis amigos dicen, si a mis abuelos no les pasó nada y han fumado toda su vida, a mí tampoco me va a pasar”. Según Sofía conocen los riesgos, pero no los tienen presentes. Está de moda volver a fumar: “en TikTok y en Instagram veo gente fumando todos los días. Son influencers menos conocidos que te dicen que su cigarrillo electrónico está muy bueno o que se ha comprado varios a muy buen precio. Esto lleva a muchos de mis amigos a probarlo”.