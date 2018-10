Los farmacéuticos de Atención Primaria reivindican colaborar entre profesionales para "mejorar el uso de medicamentos"

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha reivindicado la importancia de la transversalidad del tratamiento farmacológico y la necesidad de su abordaje multidisciplinar, especialmente cuando afecta a pacientes frágiles y pluripatológicos.

Precisamente en esa línea apunta el lema 'Hacia un proceso farmacoterapéutico compartido' de su XXIII Congreso Nacional, que se celebrará los próximos 24, 25 y 26 de octubre en el Palau de la Música de Valencia, con la presencia de más de 350 farmacéuticos de Atención Primaria.

En ese sentido, durante el Congreso y dentro del programa científico, médicos, farmacéuticos y personal de enfermería de diferentes ámbitos asistenciales y estructuras sanitarias darán cuenta de experiencias que reafirman que el trabajo colaborativo basado en acuerdos "es posible", y que los farmacéuticos de Atención Primaria "avanzan hacia esta realidad de la que saldrán beneficiados tanto los profesionales médicos como los pacientes".

El XXIII Congreso de SEFAP quiere poner el foco en "una distorsión hacia la que poco a poco ha ido derivando el modelo sanitario español: la fragmentación sanitaria y, como consecuencia directa de ella, la parcelación de la atención que se presta a los pacientes". Un aspecto que, en opinión del presidente de SEFAP, Ángel Mataix, resulta "particularmente grave cuando se produce en el tránsito entre niveles asistenciales, lo que se conoce como transición de cuidados, donde la probabilidad de que se produzcan errores aumenta exponencialmente".

Por ello, el programa científico del Congreso se centrará de forma especial en aspectos como la coordinación multidisciplinar, el conocimiento compartido entre los distintos actores del sistema sanitario y la investigación clínica con análisis sistemático de los resultados en salud mediante el 'Big Data'.

"No disponer de la información precisa y actualizada acerca de los cuidados que le han sido dispensados o recomendados a un paciente por los otros profesionales sanitarios puede llevar a prescribir medicamentos inapropiados, o a no aplicar medidas preventivas asumiendo que ya las ha llevado a cabo otro compañero. Para ofrecer una asistencia sanitaria óptima es fundamental no solo garantizar el seguimiento adecuado y completo del paciente en cualquier nivel asistencial, sino también establecer un contacto fluido entre la atención primaria, la especializada y la sociosanitaria", argumenta al respecto Mataix.

25 AÑOS DEL FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

El Congreso de SEFAP también servirá para conmemorar el 25 aniversario de la extensión de la figura del farmacéutico de Atención Primaria en todo el territorio nacional, aunque como profesional su andadura comenzó en el año 1986.

Un cuarto de siglo en el que los FAP han tenido una evolución "muy importante" en sus funciones, destacan desde SEFAP, "pasando de ser unos profesionales que trabajaban como apoyo a los órganos directivos de Atención Primaria, a convertirse en una figura altamente valorada por los profesionales sanitarios de las estructuras de Atención Primaria (tanto médicos como enfermeros) y con un papel creciente en el asesoramiento clínico farmacoterapéutico personalizado".

Pese a ello, Mataix recuera que "aún queda mucho camino por recorrer". "La figura del Farmacéutico de Atención Primaria debe integrarse plenamente en los equipos multidisciplinares de atención a la salud como apoyo en la toma de decisiones farmacoterapéuticas y convertirse en el referente en el uso de los medicamentos para los pacientes", añade.

Para el presidente de SEFAP, su papel como integradores de la asistencia farmacoterapeútica desarrollada en los diferentes niveles asistenciales debe ser "fundamental". "Por ello, debemos convertirnos en el eje sobre el que rota toda la atención al paciente y asumir la integración y conciliación de todas las actividades desarrolladas por los diferentes ámbitos", reivindica.

Este "crecimiento profesional" entronca con otra reivindicación que desde SEFAP se realiza con motivo del 25 aniversario de su incorporación al sistema sanitario: "la necesidad urgente del desarrollo de una formación especializada reglada para que la de farmaceútico de Atención Primaria deje de ser una de las pocas especialidades sanitarias sin formación específica".

Esta formación, afirma Mataix, debería asegurar que todos los profesionales que ejerzan su actividad en este ámbito lo hagan "a partir de un programa formativo que los capacite adecuadamente para el desarrollo de estas funciones y otras que se puedan incorporar en el futuro, y les permita acceder en igualdad de condiciones con otras especialidades".