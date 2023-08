El adiós al padre de 'Mortadelo y Filemón' y otros diez famosos que nos dejaron en julio

"Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar; más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos". ['Coplas por la muerte de su padre', Jorge Manrique].

El mes de julio ha estado marcado por la muerte de grandes personalidades, en especial, del mundo de la cultura, del espectáculo y el deporte.

El 9 de julio nos dejaba una de las leyendas del fútbol español, nuestro único balón de oro, que además de brillar como centrocampista en los equipos por los que pasó, llegó a dirigir a la Selección Nacional en la que había debutado como jugador en 1957: Luis Suárez fallecía en Milán a los 88 años.





'Sólo se vive una vez', 'Belleza y poder' o 'Pasiones' son solo algunas de las telenovelas (aún no se llamaban series), en las que triunfó la actriz estadounidense Andrea Evans que también fallecía el 9 de julio a los 66 años a consecuencia de un cáncer de mama. Tuvo que retirarse de la interpretación para evitar las amenazas de muerte de un acosador.





¿Quién no ha dicho alguna vez aquello de "la insoportable levedad del ser"? Otra cosa es que todos hayan llegado al final de la que se considera obra maestra deMilan Kundera. El escritor checo, que además de 'La insoportable levedad del ser' tiene otras obras como 'El libro del amor ridículo', 'La broma' o 'El festín de la insignificancia', moría el 11 de julio a los 94 años.





Toda una generación de españoles perdía a uno de los referentes de su infancia el 15 de julio. Desde ese día, los lápices y pinceles de Francisco Ibáñez no han vuelto a pintar un trazo más. Ibáñez nos dejaba a los 87 años, pero no muere del todo porque 'Mortadelo y Filemón', 'Pepe Gotera y Otilio', 'Rompetechos' o 'El botones Sacarino' seguirán vivos para siempre en nuestros tebeos y en nuestra memoria.





"Nunca visto de rojo, amarillo, naranja o verde, solo verdigris, a juego con mis ojos gris verdoso o azul verdoso", confesaba cuando le preguntaban por sus colores favoritos. Jane Birkin fallecía el 16 de julio, tras 16 años enferma, a los 76 años. Fue un paradigma pop, actriz controvertida y modelo que cuenta con el honor de tener un modelo de bolso con su nombre.

La Artista Jane Birkin





En un mundo en el que estamos preocupados por la ciberseguridad, no podíamos pasar por alto la muerte de Kevin Mitnick, el hacker más famoso de la historia. Conocido como Cóndor, Mitnick pasó cuatro años en una cárcel federal después de robar el software propiedad de Digital Equipment Corporation. Siendo un adolescente ya pirateó el sistema informático del Mando Estadounidense de Defensa Aeroespacial. Fallecía por un cáncer de páncreas a los 59 años el domingo 16 de julio.









Durante más de 70 años estuvo encima de un escenario. Consiguió 20 premios Grammy, 2 premios Emmy y vendió más de 50 millones de discos. 'The Way You Look Tonight', 'Body and Soul' y 'I Left My Heart In San Francisco' son solo algunos de sus temas más conocidos. Tony Bennett nos dejaba a los 96 años, el 21 de julio, cuando aún tenía proyectos por cumplir y conciertos que celebrar.





El mismo día que se apagaba la voz de Anthony Dominick Benedetto (Tony Bennett), en España nos sorprendía la noticia de la muerte de Marta Chávarri, que era encontrada sin vida en su domicilio de Madrid a los 62 años. La exmarquesa de Cubas y Lady España fue una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad española en los años 90.





Sinéad O'Connor no había podido superar la muerte de su hijo Shane. "Estoy perdida sin mi hijo, luz de mi vida", dejó escrito en sus redes sociales días antes de morir el 26 de julio a los 56 años. La cantante irlandesa, estrella de la música en la década de los 90 del siglo XX, tuvo una vida intensa con cambios extremos y radicales durante los que protagonizó más de una polémica.





El fundador y bajista de The Eagles también nos dejaba el 26 de julio. Randy Meisner creó el grupo en 1971 junto a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon. Durante la gira del disco 'Hotel California', Meisner sufrió estrés por lo que abandonó The Eagles en septiembre de 1977.





El mes finalizaba con la luctusa noticia de la muerte del actor estadounidense, famoso por su papel de Fezco en la serie 'Euphoria', Angus Cloud, con tan solo 25 años. Angus era una promesa de Hollywood.

