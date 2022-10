¿Cómo saber si los lunares que tengo son melanomas? La regla para prevenir el cáncer de piel

El melanoma es uno de los tumores malignos cuya incidencia ha aumentado más rápidamente en los últimos años. La Sociedad Española de Oncología Médica cifraba, para este 2022 en España, un total de 7.474 casos estimados de melanoma -3.377 nuevos casos en varones y 4.097 casos nuevos en mujeres-, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2022'.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos (las células que dan a la piel el color bronceado, esa tonalidad marrón que tanto buscamos en verano) comienzan a crecer fuera de control. Es un tipo tumor menos frecuente que otros tipos de cánceres de piel. Pero es más peligroso porque es mucho más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo.

Sin embargo, hay que subrayar que la SEOM destaca que "la supervivencia a cinco años desde el diagnóstico ha mejorado de forma muy significativa en las últimas décadas, superando el 90% de los pacientes diagnosticados en estadios tempranos de la enfermedad. También el pronóstico en fases avanzadas de diseminación ha cambiado por completo, con la incorporación del ganglio centinela (extirpación únicamente de los primeros ganglios de drenaje linfático), reduciendo de forma significativa la morbilidad de los pacientes, al reducir los casos de linfedema".

El mejor y mayor conocimiento de las vías moleculares implicadas en la aparición y progresión del melanoma, así como que aproximadamente el 50% de los pacientes con melanoma tiene mutaciones, ha permitido avanzar en las terapias para detener la progresión de la enfermedad, con respuestas rápidas.

Los melanomas se pueden desarrollar en cualquier parte de la piel, pero son más frecuentes en el tronco -pecho y espalda-, en los hombres y en las piernas de las mujeres. También pueden ser comunes en el cuello y el rostro o en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, sobre todo en las personas de raza negra, como señala la American Cancer Society que también especifica que "los melanomas se pueden formar en los ojos, la boca, los genitales y el área anal, pero son mucho menos comunes que los melanomas de la piel".

Las personas con mayor riesgo de padecer melanoma son aquellas de raza blanca con cabello rubio o pelirrojo con ojos azules o verdes, o de piel muy blanca, que se queman o se llenan de pecas con facilidad.





Tener muchos lunares, ¿un riesgo mayor?

Un lunar es un tumor pigmentado benigno -no canceroso-. Los lunares comienzan a aparecer en nuestro cuerpo en la infancia (no están presentes en los bebés al momento de nacer), siendo muy baja la probabilidad de que un lunar en particular se convierta en cáncer. Aunque advierte la American Cancer Society que "cualquier persona con muchos lunares irregulares o que tenga lunares grandes tiene un mayor riesgo de desarrollar melanoma".

Por ello hay que estar atentos y prestar atención a los lunares atípicos o nevos displásicos, que aunque se parecen ligeramente a los lunares normales tienen algunas características del melanoma: son más grandes y presentan una forma o color anormal.

La señal más importante para el melanoma es algún lunar nuevo en la piel o uno existente que haya cambiado en tamaño, forma o color.

Otra señal que debe ponernos en alerta es algún lunar que luzca distinto a los otros, lo que se conoce como el signo del patito feo. Si vemos algunas de estas señales debemos acudir al dermatólogo.





La regla ABCDE para identificar un melanoma

También será importante que nos vea un médico si alguno de nuestros lunares sufre alguna alteración según la regla ABCDE que es otro método, que destaca la Academia Española de Dermatología y Venerología, para identificar las señales habituales del melanoma.

A de Asimetría: la mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad

B de Borde: los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco definidos

C de Color: el color no es uniforme y pudiera incluir sombras diferentes de color marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o blancas





D de Diámetro: el lunar mide más de 6 milímetros de ancho (aproximadamente el tamaño del borrador que lleva un lápiz), aunque los melanomas algunas veces pueden ser más pequeños

E de Evolución: el tamaño, la forma o el color del lunar están cambiando

El director médico de COPEEsteban Pérez Almeida señala la importancia de estar atentos a estas 5 señales a la que vez subraya que el melanoma se manifiesta, en la mayoría de los casos, con reacciones pigmentarias previas.

Audio





Cuidar la piel desde la infancia, la mayor prevención

El refranero español nos los dice muy claro: "Más vale prevenir que curar". Y como todo se aprende mejor en los primeros años de nuestra vida, debemos aprender a cuidar nuestra piel desde niños. Por y para ello Bristol Myers Squibb (BMS), en colaboración con el Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM), la Asociación de Pacientes Melanoma España, ha puesto en marcha la campaña «Alex Colt-Misión banea el melanoma», para concienciar a los más pequeños de la importancia de mantener buenos hábitos ante la exposición solar.

Estas entidades se han basado en el personaje de literatura juvenil ideado por Juan Gómez-Jurado, Alex Colt. La campaña se basa en un microrrelato en el que el cadete espacial se embarca junto a sus compañeros de aventuras en una nueva hazaña para derrotar a un enemigo muy particular: el melanoma.

"Es necesario que los más jóvenes sean conscientes de los riesgos que conlleva tomar el sol sin precauciones y que la mejor forma de prevenir los futuros problemas es protegerse de él”, subraya Virginia Aznar, representante de la Asociación de Pacientes Melanoma España. “Por ello, recomendamos evitar la exposición solar durante las horas centrales del día y en el caso de que esto no sea posible, debe de ser de forma responsable. Se deben usar cremas solares con un factor de protección alto, ropa que proteja del sol como gorras, gafas de sol y hay que evitar las cabinas de bronceado”.





'Escanea tu piel' es una campaña de La Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología para concienciar de la importancia de los cuidados de la piel para prevenir el cáncer cutáneo.

"No es el tiempo, son los kilómetros UV recorridos" es la nueva edición europea de la campaña Euromelanoma para reflejar que el riesgo de padecer cáncer de piel no es cuestión de edad, sino de la cantidad de exposición a los rayos ultravioletas que experimenta cada persona a lo largo de su vida porque "el melanoma puede aparecer en cualquier edad".

Un diagnóstico y la cirugía precoz son la mejor oportunidad para curar el cáncer de piel. Por ello, los especialistas ponen tanto empeño en advertir que en la autovigilancia y en la consulta temprana con el médico está más cerca la cura.