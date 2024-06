Lorena Gómez sobre Sergio Ramos: "Es un toro, todo lo que haga seguramente le saldrá bien"

MADRID, 30 (CHANCE)

El pasado martes, 18 de junio, Sergio Ramos afirmaba que se marcha del Sevilla FC como llegó, "sin hablar de dinero", al mismo tiempo que celebraba irse "con la cabeza alta y la conciencia tranquila", después de haber convencido al sevillismo con "rendimiento" y "compromiso", tras reconocer que había una "herida abierta" con la afición de la entidad hispalense.

Una noticia que ha dado mucho que hablar y de la que hemos preguntado a su cuñada, Lorena Gómez, este sábado en el concierto que Manuel Carrasco ofreció en el Santiago Bernabéu.

Muy ilusionada con esta decisión que ha tomado el futbolista, la cantante nos confesaba que todo lo que se proponga lo conseguirá: "Jolin, nuevos comienzos vendrán, seguramente para bien, todo para bien. Él es un toro, él todo lo que haga, seguramente le saldrá bien porque es un luchador nato y muy trabajador, sobre todo".

De esta manera, la artista vuelve a confirmar la buena relación que existe entre ellos a pesar de los rumores que ha habido durante años de un distanciamiento por parte de los hermanos y también entre Lorena y Pilar.

Por último, la cantante también nos desveló que, tras años de 'enemistad', ha hecho las paces con Risto Mejides: "Pues hace poquito, fíjate. Tuvimos una conversación en plan no hay nada, no hay reglas. En realidad no hay nada, yo creo que al final es un formato de televisión donde cada uno juega su papel y él jugó el suyo".