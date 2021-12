López-Goñi: “Si la sexta ola nos hubiera cogido como el año pasado sería una auténtica masacre”

Frente a la media de 511 casos por cada 100 mil habitantes en España, hay dos comunidades que superan el millar: el País Vasco y Navarra. En la última se encuentra el microbiólogo y profesor de la UNAV Ignacio López Goñi, quien ha pasado por los micrófonos de “La Mañana del Fin de Semana” de COPE para comentar el incremento de casos en el país.

El especialista ha advertido que la situación actual es “seria y de emergencia”, pues el aumento en las incidencias no es solo en el País Vasco y Navarra, sino que es “en toda España y toda Europa”. No obstante, el microbiólogo destaca que, aunque si bien es una situación delicada, no es igual al año pasado, pues en aquel entonces no había nadie vacunado en estas fechas. “Si esta sexta ola nos hubiera cogido como el año pasado, probablemente esto sería una auténtica masacre”, ha reconocido López-Goñi. “Las vacunas pararon realmente la quinta ola, y ojalá paren esta sexta”, agregó.

Con este repunte de infectados, algunos empiezan a preguntarse cómo es posible que habiéndose vacunado el 90% de la población en España, sigan surgiendo tantos contagios. Ante esta duda, el profesor de la Universidad de Navarra ha recordado que “el objetivo de estas vacunas no es parar la infección”, sino que la ventaja reside en que las vacunas “están evitando una enfermedad grave, los ingresos y los fallecimientos”.

El experto ha explicado en “La Mañana del Fin de Semana”, que con una variante más transmisible, como parece que es Ómicron, podría haber un colapso sanitario y más muertes, “lo que habría que evitar”. Asimismo, López-Goñi ha agregado que aún se desconoce si esta variable es más virulenta o más leve.

El microbiólogo ha enfatizado que las vacunas “no nos libran de tener que protegernos, pero probablemente nos libren de ingresar en la UCI y del fallecimiento, que no es poco”. En este sentido, el especialista sugiere que es momento de recordar las “responsabilidades personales” que tiene cada uno de vacunarse, de evitar el contagio, y de seguir las medidas que se han dado desde hace meses: usar mascarillas, mantener la distancia física, evitar los espacios cerrados, sitios concurridos, y avisar a salud en caso de contagio.

El profesor de la Universidad de Navarra también ha explicado que hay responsabilidades que ya son de los gestores, “llevamos 20 meses de pandemia, estamos en un mes de invierno, el mes de los catarros, neumonías, bronquitis y el coronavirus. Realmente se podría haber previsto que este invierno iba a ser difícil”.

López-Goñi ha comentado que “en ese sentido ya no es responsabilidad nuestra”, sino que se pudieron haber reforzado las plantillas de rastreadores, las plantillas de médicos y enfermeras, facilitar el acceso a los test de antígenos, entre otras medidas preventivas que no son solo responsabilidad de los ciudadanos.

Por último, el microbiólogo de la UNAV ha concluido su intervención invitando a la sociedad a disfrutar de una Navidad con muchas precauciones, pero con la misma ilusión que ameritan estas fechas, “hay que tener cierta responsabilidad, pero también hay que celebrar”. El especialista recuerda que hay que reunirse con un poquito de sentido común. “Nuestra responsabilidad es la de vacunarse, saber que el que no está vacunado es el que más riesgo tiene, y evitar los sitios más concurridos”, declaró el experto.