Lola Índigo, ¿colaboración sorpresa con Sebastián Yatra? ¡Se lo preguntamos!

MADRID, 16 (CHANCE)

Lola Índigo está en uno de los mejores momentos de su carrera. Después de un verano en el que no hemos dejado de escuchar "La Niña" - que se ha convertido en uno de los temás más descargados en nuestro país desde su lanzamiento - la artista ha reaparecido en la presentación de la nueva colección de GNrL Studios (firma de la que Martín Vargas, batería de Morat, es uno de los creadores) y ha desvelado la gran incógnita que lleva días sonando con fuerza en redes sociales. ¿Prepara una colaboración con Sebastián Yatra?

Unos rumores que se desataron cuando Lola compartió a través de su cuenta de Instagram unas imágenes presumiendo de cuerpo con un sexy body blanco en un salón muy elegante bajo el título "Las cosas de palacio van despacio" que Yatra no tardaba en comentar: "Ese palacio lo conozco yo". ¿Se viene dúo de lujo?

Por el momento y como acaba de confesar la extriunfita ante nuestros micrófonos, no. "Sebas y yo somos muy amigos y seguro que hacemos algo muy pronto, pero de momento no tenemos la canción", ha confesado, explicando que aunque "las cosas de palacio van despacio", la única colaboración que lanzará por el momento es con "RVFV". "Va a salir muy prontito y espero que guste mucho a los fans. Dentro de poco todo se sabrá", ha adelantado enigmática.

Volcada en su carrera, Mimi desvela que no hay nadie que ocupe su corazón, ya que no tiene tiempo para el amor. "Ojalá, pero es que no tengo ni tiempo para irme de vacaciones, pero estoy muy bien", ha señalado.