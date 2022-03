Limpiaparabrisas, típex o libro electrónico: estos son algunos de los inventos que fueron creados por mujeres

A pesar de que en muchos libros de historia no aparecen nombres de mujeres y los inventos que fabricaron, son muchas las que han participado en el desarrollo de la sociedad tal y como la conocemos. Esto ha sido gracias a sus aportaciones en los campos de la ciencia, física, química y tecnología. Sumándose a las dificultades de su época como la aceptación por parte del resto, estaban también la falta de educación y la ausencia de derechos. Sin embargo, algunas lograron hacerse un hueco en la ciencia. Aunque se podría escribir una larga lista, la Agencia Sinc (Servicio de Información y Noticias Científicas) ha hecho un resumen donde destaca algunas de las célebres mentes femeninas de nuestra historia.

Hedy Lamarr

Esta mujer era una judía austriaca que nació en Viena. Siempre destacó por su gran inteligencia y con 16 años comenzó a estudiar ingeniería, aunque tres años más tarde lo dejó porque quería ser actriz. No obstante, además de su carrera artística, desarrolló la primera versión de la teoría del espectro ensanchado. Esto fue el comienzo de lo que ahora es la conexión a internet sin la necesidad de cables, con la llamada Wifi.

Durante su período de matrimonio con un miembro del ejército alemán nazi, continuó con sus estudios de ingeniería y les vendió a Estados Unidos secretos sobre la tecnología armamentística de su enemigo. Colaborando con el compositor George Antheil fabricó en 1941 un sistema de comunicaciones por radio que no podía ser rastreada por el enemigo ya que cambiaba de emisora constantemente. Gracias a esto, inventaron una primera versión del espectro ensanchado, utilizando diferentes sistemas de telecomunicación. El 9 de noviembre, día de su cumpleaños, se celebra el Día del Inventor y fue creado en su honor.

Ángela Ruiz Robles

Fue una mujer nacida en España que se dedicó a la enseñanza y alfabetización de la sociedad española de principios del siglo XX. En el año 1949 inventó una patente que acabaría desembocando en lo que hoy conocemos como libro electrónico. Su creación se trataba de una enciclopedia mecánica con la intención de enseñar de manera interactiva. Físicamente era igual que cualquier libro normal, pero en su interior se encontraban varios carrectes que se correspondían con distintas materias, también contenía el alfabeto en varios idiomas, con lo que se podía escribir distintos textos. Su enciclopedia era capaz de emitir sonidos, iluminarse y la opción de hacer zoom en sus contenidos.





Bette Nesmith Graham

Era una mecanógrafa y artista comercial de nacionalidad estadounidense. Sus ideas sobre cómo un artista no borra, si no que dibuja encima del error fue lo que la llevó a crear los primeros típex de la historia. La primera prueba la realizó en su trabajo, cuando decidió mezclar en una pequeña botella agua con un poco de pintura blanca. Así sería capaz de corregir los errores que cometiese con su máquina de escribir. En un inicio, cuando lo patentó en 1956, su nombre original era Mistake Out (fuera errores). Sin embargo, la famosa empresa multinacional de tecnología IBM rechazó comprárselo, así que decidió ponerlo a la venta en su propia casa, bajo el nombre de Liquid Paper.

Elizabeth Magie

Otra mujer de orígen estadounidense, vivía en el estado de Georgia. Inventó el famoso juego de mesa que más tarde acabaría siendo el Monopoly en 1904. Su idea era advertir (a través de un elemento interactivo) sobre el peligro que podían ocasionar los monopolios. Bautizó su creación como The Landlord’s Game. A pesar de que tuvo un gran éxito y se distribuyó rápidamente por todo Estados Unidos, Elizabeth perdió los derechos de su producto y no se llevó ninguna ganancia. Pasó a conocerse como Monopoly en el momento en que Charles Darrow patentó su propia versión del juego original, cambiándole mínimamente las reglas y el nombre.





Grace Hopper

Una neoyorquina que se alistó en la Armada de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y fue reconocida por enseñar a "hablar" a los ordenadores. En 1952 patentó el primer compilador, un programa que traducía las instrucciones emitidas en inglés, en lenguaje de ordenador (software). También fue una figura importante en el trabajo del 'Mark I', el primer ordenador a gran escala del país. Ha sido considerada como la creadora del lenguaje universal de programación, el COBOL (Common Business Oriented Lenguage).





Josephine Cochrane

Mujer que vivió en el siglo XIX y que trajo al mundo un electrodoméstico que hoy es esencial en nuestras casas, el lavaplatos. Aunque ya en 1850 la idea fue planteada por Joel Houghton, aunque no fue hasta el año 1886 cuando Josephine Cochrane inventó definitivamente una máquina capaz de limpiar la vajilla sucia de manera automática y sin necesidad de las manos de las personas.

Era una mujer que había nacido en la alta sociedad que valoraba mucho su cubertería procedente de China y no quería que ninguno de sus sirvientes pudiesen romperla. Una vez que su invento estuvo creado, lo presentó en la Feria Universal de Chicago en 1893, donde ganó el premio al mejor invento. Tras esto, hoteles y restaurantes se interesaron mucho en su compra, ya que les agilizaría el trabajo.





Marion Donovan

Hasta que apareció esta mujer, las madres utilizaban paños telas como pañales de sus bebés. Esto era muy incómodo, puesto que había que estar constantemente lavándolos y desinfectándolos, a lo que hay que añadir que las cunas acababan empapadas y sucias ya que la tela se calaba. En el año 1946, la estadounidense Marion fabricó un pañal a partir de una cortina de ducha y de un relleno absorbente, asegurándose de que no produjese escozor en los niños. Además, estarían protegidos de la humedad. Desde este primer intento, estuvo varios años perfeccionándolos hasta que logró un pañal que fuese desechable. Vendió la patente por dos millones de dólares.





Mary Anderson

Esta mujer del estado de Alabama estaba en un viaje en tren hacia Nueva York cuando observó las dificultades que ocasionaba a los conductores el tener que estár eliminando el agua de la lluvia o limpiando la suciedad acumulada en el parabrisas de sus coches. Al principio, su invento consistía en una nivela manipulada por el conductor que activaba un brazo mecánico con una lámina de goma que se deslizaba sobre el cristal. En 1903 recibió la patente, pero hasta 1913 no empezó a trabajar en un comercio de automóviles.