Lidia, una joven donante de sangre: "Son diez minutos, no tardas nada y ayudas muchísimo"

'Una amiga iba siempre y yo pensaba que era algo más lejano. No terminaba de estar convencida'. Así nos cuenta Lidia, a COPE, cómo comenzó ella a donar sangre. 'Su tía tuvo una enfermedad y nos convenció de la importancia. Un día fui a un hospital y me pareció tan rápido, tan fácil, me trataron tan bien, que desde ese momento voy siempre. Además, soy A negativo, un grupo del que suele faltar bastante sangre'. Lidia tiene hoy 23 años. Lleva los últimos tres siendo donante algo que las mujeres pueden hacer hasta tres veces al año. En el caso de los hombres el máximo es cuatro. Entre una y otra extracción hay que dejar un espacio de tiempo de al menos dos meses.

¿Tuvo dudas sobre las donaciones cuando arrancó la pandemia? La respuesta es sí pero su aportación era más que nunca necesaria. 'Cuando estábamos confinados me pidieron que fuera porque faltaba sangre. Ahora es mucho más fácil, todo se ha tranquilizado, hay muchas medidas de seguridad. No hay que tener ningún miedo porque está todo muy muy controlado. No saben la importancia que tiene el donar sangre y si se informan un poquito lo mucho que pueden ayudar. Son 10 minutos. No tardas nada y ayudas muchísimo'. En este tiempo Lidia ha podido concienciar a su entorno. 'En mi familia nadie había donado nunca y la última vez fui con mi padre y con mi hermana porque les convencí'.

LA SITUACIÓN Y LAS DUDAS SOBRE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Ana Arruga, hematóloga, nos responde en COPE a todas las preguntas que le hacemos sobre la donación en tiempos de COVID. 'Este año ha sido todo un reto para nosotros. En el momento actual podemos decir que tenemos un buen stock de plasma convaleciente con algo más de 1.200 unidades listo para salir si en algún momento los médicos que atienden pacientes COVID lo solicitasen. En el caso de la donación de sangre en la Comunidad de Madrid ha habido momentos mejores y peores. Ahora mismo estamos un poco bajos de reservas y algunos grupos los tenemos por debajo del nivel de seguridad. Son 0-, 0+ y A-. Hemos ido pasando por diferentes fases y al principio de la pandemia pedimos que se hicieran donaciones porque tuvimos un momento bajo y la respuesta fue tremenda'.

Ante las dudas que han surgido sobre la donación de sangre una vez vacunado esta profesional nos aclara. 'Si hablamos de vacunas hay que tener en cuenta las que estamos utilizando. Si contienen el virus o no lo contienen. En el caso de las vacunas contra el COVID no contienen virus vivos y, por lo tanto, no suponen ningún problema para ser donante de sangre o de componentes sanguíneos. Lo único que sí hacemos es dar un tiempo de 48 horas desde su administración por si acaso el donante fuera a presentar algo de fiebre, cosa que es posible porque en muchos pacientes se ha producido. Donar sangre teniendo fiebre no parece demasiado razonable porque por un lado no se encuentra uno bien y, por el otro, liberamos sustancias que podrían producir una reacción al receptor no relacionada con el virus'. De hecho, esta hematóloga ha recalcado que en esta pandemia en ningún momento se ha demostrado que el virus fuera transmisible a través de la sangre.

Otras vacunas sí contienen el virus vivo. Es el caso de la triple vírica del sarampión, la rubeola y la parotiditis pero en general se administra en niños que no son donantes. 'Cada una de ellas tendrá un periodo de tiempo en el que no se puede hacer la donación pero nada más. Es solo una medida de seguridad'.