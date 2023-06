LEGENDS, la mayor colección del fútbol mundial, abre sus puertas en Madrid

LEGENDS, The Home of Football, presented by LaLiga abrirá sus puertas en Madrid el próximo 1 de junio. Una apertura que posicionará a la capital española como el epicentro del fútbol mundial, con la que es la mayor colección de objetos de la historia de este deporte. Un total de 600 piezas serán exhibidas en estos 4200 m2, en los que los visitantes podrán disfrutar también de experiencias inmersivas y tecnológicas que les adentrarán en más de un siglo de historia.

Las 600 reliquias que serán exhibidas en esta colección han sido utilizadas en partidos por los propios jugadores y se encuentran homologadas por UEFA y FIFA. Las piezas corresponden a todo tipo de competiciones internacionales como Copa del Mundo FIFA, Eurocopa, Copa América, UEFA Champions League, Copa Libertadores, JJOO, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, UEFA Europa League, fútbol femenino y cada una de las principales Leyendas y Ligas Nacionales, como LaLiga, entre otras.

Marcelo Ordás, presidente de LEGENDS, describe así la exhibición: “Es un sueño cumplido traer a Madrid el patrimonio del fútbol mundial conjuntamente con las instituciones más importantes. Legends es un activo sin precedentes y no hay mejor lugar que la capital Mundial del fútbol”.

Por su parte, Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga, asegura: “Desde LaLiga, estamos orgullosos de formar parte del proyecto LEGENDS, que supone un antes y un después para el mundo del fútbol. Hemos conseguido salvaguardar su historia y ponerla a disposición del público y vamos a seguir trabajando en esta línea para que cada vez haya más reliquias que mostrar en este espacio”.





Todas se exhibirán desde el 1 de junio en un edifico de siete plantas ubicado en la Carrera de San Jerónimo, 2, en plena Puerta del Sol de Madrid. Sus 4.200 m2 incluirán una Game Area Metaverse, un fútbol-store, un Cine 4D, juegos robotizados con realidad aumentada y una sala denominada Football Art, donde los visitantes podrán disfrutar de manera digital, tecnológica y con proyecciones de última generación de una experiencia inmersiva conmovedora. El edificio está culminado por un restaurante LaLiga TwentyNine’s ubicado en la azotea, con una vista privilegiada a la Puerta del Sol.

LEGENDS, The Home of Footbal presented by LaLiga es un proyecto participado por LEGENDS, LaLiga y UEFA y cuenta con el acompañamiento institucional de FIFA, el COI y varias leyendas del fútbol mundial. La colección incluye más de 5.000 objetos, de los que una parte serán exhibidos en Madrid. Durante los próximos años, se espera que el resto de las reliquias puedan ser exhibidas en nuevos espacios que abran sus puertas en otras ciudades de Europa y el Mundo.

Entradas a la venta en la web de Legends https://legends.football y en entradas.com