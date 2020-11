El 8% de las familias españolas pasará frio este invierno para ahorrar en calefacción o por no poder pagarla

La temperatura adecuada en el interior de una casa se sitúa entre los 20 y 25. Es lo que se llama confort térmico. Pero un tercio de las familias en España no pueden llegar a esa temperatura. Tienen que elegir entre pagar el alquiler, mantener un adecuada alimentación o pagar los recibos de la luz y el gas, así que ahorran en calefacción. Es el horrible dilema de alimentación o calefacción. Ocurre en las familias con desempleados y también en pisos de renta antigua o en viviendas sin instalación de calefacción donde se recurre a las estufas de gas o a lo speligrosos braseros.

Se calienta sólo la habitación en la que se está, pero no se superan los 19 grados. Lina vive en un pueblo de Madrid, cerca de Chinchón y cuenta a COPE que cuando llegan de trabajar su marido y ella, ponen la estufa de gas en el salón y “poco antes de acostarnos enciendo los radiadores de las habitaciones para que no estén tan frias". "Tenemos tarifa nocturna.... Cuando me levanto por la mañana sobre las 5,30 o las 6, los apago", cuenta.

CINCO MILLONES DE PERSONAS NO PUEDEN PAGAR LA LUZ

El 8% de las familias, 1.300.000, están por debajo del umbral de pobreza energética, según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Todas ellas no pueden pagar la luz, el gasóleo o el gas esos hogares están por debajo de los 17 grados lo que puede provocar enfermedades respiratorias, reumatismo o artrosis. Además, afecta también al rendimiento de los niños en el colegio.

La situación de pobreza energética avanza en paralelo a la situación de pobreza general. Los consumidores de bono social han crecido desde abril con muchas fuerza con un especial repunte en el mes de junio, último mes del que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC ofrece datos. Es decir, que en la primera mitad de 2020, aumentaron en unos 64.000 los hogares en situación de vulnerabilidad por pobreza energética. Las ONG y los bancos de alimentos avisan de que cada vez encuentran a más gente que pide alimentos por haberse quedado sin ingresos tras desatarse la crisis sanitaria.