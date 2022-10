Las claves para construir un buen ambiente entre padres e hijos: "Hay que crear en casa espacios "

Hoy en día, se habla de dos términos que parecen fáciles, pero que a la hora de ponerlos en práctica como padres o como madres son complejos. Estos términos son la crianza y la educación positiva.

Por ello, la psicóloga general sanitaria y especialista en neuropsicología Tamara Pérez-Cejuela Barbero ha dado las claves para poder construir un ambiente sano en casa en COPE.

"El primer punto a destacar es la escucha activa", señala la experta. Ya que de esta forma se pueden crear espacios y tiempos en casa donde nos podamos escuchar y conocer a nuestros hijos. Un ejercicio que es recomendable llevarlo a cabo a la hora de la comida, la cena o incluso se puede incorporar en la rutina de noche, antes de leerles un cuento. De esta forma, el niño puede contar a los padres qué han hecho o cómo se sienten y podrá nombrar sus emociones. "Es importante poner nombre a las emociones", señala Pérez-Cejuela , ya que de esta forma se construye un vínculo en el entorno familiar.





En segundo lugar, se encuentran los límites. "Estos son necesarios y a los pequeños les ayuda a organizarse, cumplir normas, gestionar la frustración o interiorizar las normas sociales", explica. De tal forma, que los niños al contar con límites en casa son capaces de convivir en su primer espacio social que es la familia. De este modo, los padres reducen la aparición de conductas de riesgo tanto en la infancia como en la adolescencia. Para llevar a cabo esta iniciativa, es conveniente "sentarnos todos en casa y poner las normas haciendo partícipes a los niños", subraya. Las consecuencias no deben ser desmesuradas, "te quedas sin Tablet hasta que acabe el colegio", ya que en estos casos, el niño piensa que tarde o temprano se saldrá con la suya.

En tercer lugar, ofrecer reforzadores emocionales, como pasar tiempo con la familia, ir a ver una peli o comprar chuches. "Al final las consecuencias no son castigos, sino que se retira el reforzador para que sepa que la conducta que no es correcta tiene una consecuencia", explica. De esta forma, el niño aprende.

Y el cuarto punto es fomentar su autonomía, lo que fomenta la autoestima y el autoconcepto. "Porque si no dejamos que el niño se haga la cama, quite la mesa o cuide a las mascotas, esto hace que el pequeño piense yo solo no puedo necesito de papá y mamá", explica. Además, los niños necesitan que se les alague para que "crezcan".





Y la quinta clave es la educación y el respeto. Aunque, parece lógico se olvida. Los adultos tienden a desarrollar conductas que invalidan las emociones con frases como 'no pasa nada si no te ha invitado a su cumple'. El respeto es esencial ya que en ocasiones no miramos al niño cuando nos está hablando. "Esto hace que al final los niños se separen más y dejen de contar cosas", señala. Esto hace que si no se fomenta la comunicación en casa puedan surgir problemas interiores y externos que no estén saliendo a la luz y puede afectar en la conducta "volviéndose agresivos, introvertidos e incluso originar problemas en el desarrollo", apunta.

Por último, la psicóloga ha recordado que estas claves se deben desarrollar transmitiendo las emociones a nuestros hijos, desde el amor. Aunque en ocasiones los padres pierden la paciencia porque tienen más responsabilidades, pero deben observar en su entorno que las emociones "son válidas". Además, ha destacado la importancia de la atención psicológica, "estamos para ayudar, acompañar, estar al lado de las personas y fomentar las relaciones sanas".