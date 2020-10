Las cifras de hambre y pobreza se podrían duplicar este año por la pandemia

Acción contra el Hambre ha alertado de que las cifras de pobreza pueden duplicarse a finales de este año y alcanzar una "cifra récord" debido a la pandemia llegando hasta los 265 millones de personas, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el incremento de los casos de desnutrición infantil.

En una rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Alimentación que se celebra este viernes, la ONG ha alertado de los efectos que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus está teniendo en las personas más vulnerables del planeta y ha destacado que un número importante de las familias con las que trabajan han visto reducidos en un 80 % sus recursos económicos.

Antonio Vargas, responsable de salud y nutrición en Acción contra el Hambre, ha advertido en este sentido de que, si no ponemos remedio, al final de este año llegaremos a la cifra récord de 265 millones de personas en situación de pobreza y, consecuentemente, en situación de crisis alimentaria.

Según datos de esta ONG, unos 2.000 millones de personas han visto reducida su única fuente de ingresos a través de la economía informal debido a las medidas para hacer frente a la pandemia y a la crisis económica derivada de ella.

Además, Acción contra el Hambre estima que el número de niños y niñas desnutridos aumentará un 14 % con la pandemia, lo que se traduciría en 10.000 muertes infantiles más por mes.

El director de incidencia y relaciones institucionales de esta ONG, Manuel Sánchez-Montero, ha lamentado que la respuesta humanitaria a esta crisis apenas ha alcanzado un tercio de los 10.000 millones de dólares requeridos.

Vargas ha desglosado la situación en distintas zonas como América Latina, donde las expectativas apuntan a que 29 millones de personas caerán en situación de pobreza y, entre ellos, es especialmente grave el caso de los 4 millones de venezolanos que han tenido que huir del país.

En África, la pandemia ha provocado que se paralice la respuesta a otras patologías, se ha reducido la tasa de vacunación y se han eliminado consultas prenatales, lo que ha supuesto un incremento de la mortalidad materno-infantil.

Mientras, en Oriente Medio la situación económica es "sumamente alarmante", según Vargas, que ha puesto el ejemplo de Siria, donde la canasta básica es 240 veces mayor al valor que solía tener.

Desde esta oenegé han observado dos grupos de población especialmente afectados por la crisis: las mujeres, que han visto retroceder sus derechos fundamentales previamente conquistados; y la población en movimiento, los migrantes y refugiados, en los que el impacto de la crisis está siendo muy acusado, ya que han perdido su empleo y fuentes de ingreso.

Sánchez-Montero ha destacado la necesidad de ampliar el nivel de recursos para atender a todas las personas que lo necesitan porque "se están trasladando los medios que eran necesarios para problemas ya existentes a los derivados de la COVID".

"No se puede hacer más con menos. El dinero no se está haciendo más elástico", ha dicho este experto, que ha advertido de que los problemas previos a la pandemia no han desaparecido por dejar de estar en primera plana.