Lady Gaga recupera ilesos a los dos perros que le habían robado

Lady Gaga recuperó este viernes ilesos a los dos bulldogs que le robaron tras un asalto el pasado miércoles en el que el paseador de perros de la estrella recibió un disparo.

La Policía de Los Ángeles escribió en Twitter que una mujer llevó los dos bulldogs robados a una comisaría de la ciudad californiana.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

"La mujer encontró a los perros y contactó con el equipo de Lady Gaga para devolverlos", dijeron las autoridades.

Por ahora no se sabe quién es la mujer, pero en primera instancia se ha descartado que formara parte del robo.

Los dos bulldog, llamados Koji y Gustav, estaban en perfectas condiciones y sin heridas.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K