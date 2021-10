Kiko Rivera se cansa y toma una drástica decisión sobre Anabel Pantoja el día después de su boda con Omar

Un nuevo frente se ha abierto en las guerras internas de la familia Pantoja. Esta vez, ha sido a cuenta del enlace de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que contraían matrimonio este viernes en la isla de La Graciosa. Un enlace que, según informa Lecturas, ha vivido momentos muy complicados por el fallecimiento de la abuela de la novia. Este hecho provocaba el viaje exprés de la novia con sus primos para arropar a Isabel Pantoja. De aquel reencuentro salían totalmente transformados y se ha producido una reacción por parte del dj que demuestra la tensión que se respira entre Anabel y su primo.

Kiko Rivera ha dejado de seguir en Instagram a su prima. Y no solo eso, también cabe destacar las indirectas que Anabel lanzaba durante la ceremonia, haciendo referencia (sin mencionarlo) a la ausencia de su primo en la boda. "El hecho de que estéis aquí me demuestra muchísimo", decía. A estas palabras, Isa Pantoja añadía: "Me da mucha pena, me hubiese gustado que hubiesen estado más personas, y tú lo sabes. Hoy necesitabas de nosotros porque te lo mereces". Unas palabras que el hijo de la tonadillera ha 'pillado'. De ahí ese 'unfollow' a la colaboradora de 'Sálvame'.









Hace cinco meses, ambos volvían a vivir una disputa. Es más, Kiko llegó a asegurar que había roto la relación con su prima "porque no quiere ver la verdad".

"Te he dejado de seguir porque en estos momentos no me aportas nada. Y lo que tenías que haber hecho es haber venido a mi casa a escucharme como te dije en su momento. A mi hermana la puedo entender porque puede haber pasado algo parecido. pero que tú no hayas querido ver las pruebas de mi comportamiento, es muy fuerte. No te sorprendas que te deje de seguir. Sigo a todos tus amigos, menos a ti. Te lo digo delante de todo el mundo", decía el dj con la voz rota ante las lágrimas de Anabel que se vio obligada a abandonar el plató en varias ocasiones.

La respuesta de Anabel Pantoja fue la siguiente. "Me ha dolido, porque yo no he colgado nada ni he tenido una actitud que le pueda molestar. Todo el mundo es libre de seguir a quien quiera. Yo le sigo, quiero que esté bien y que sus hijos y su mujer estén bien. Que todo el mundo sea feliz".









Ahora, cinco meses después, vuelve el desencuentro entre Anabel y Kiko en unos momentos difíciles para la familia. Por un lado, el enlace de Anabel que supuso una alegría pero sin olvidar la tristeza que ha generado la pérdida de Doña Ana.

Kiko Rivera rompe su silencio tras ver a Isabel Pantoja: así fue el reencuentro entre madre e hijo

Encerrado en su casa de Sevilla y de nuevo con Irene Rosales después de que su mujer decidiese abandonar La Graciosa en la tarde del jueves y estar a lado de Kiko en estos complicados momentos para él, el Dj ha reaparecido en redes sociales con un escueto mensaje en el que ha confesado cómo está tras su encuentro en Cantora con Isabel Pantoja tras haber dado su último adiós a su abuela.

Un emotivo reencuentro en el que madre e hijo, dejando los rencores a un lado, habrían recordado anécdotas de doña Ana y se habrían emplazado para reunirse próximamente y solucionar los conflictos que tienen pendientes por la herencia de Paquirri. Un acercamiento que pasaría porque la tonadillera pueda ver más a susnietas Ana y Carlota, a las que echa mucho de menos desde que rompió su relación con Kiko hace un año.