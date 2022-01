Kiko Matamoros: su relación con su hija Anita, la diferencia de edad con su pareja y su problema con Hacienda

Juan Francisco Matamoros, más conocido como Kiko Matamoros, es uno de los personajes más carismáticos de la televisión en España y de la crónica social desde que representó a las modelos Mar Flores y Carmina Ordóñez. Originario de Madrid, nació el 27 de diciembre de 1956 y creció en la capital de España en el seno de una familia de clase media, junto a sus padres Manuel (1926-2011) y Enriqueta (1925-2001), y sus hermanos Coto —del que es gemelo—, Manuel y Fernando.

Cursó estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid durante un año, actividad lectiva que abandonó para trabajar de modelo publicitario para empresas como El Corte Inglés o Armani. En algunos de estas tareas llegó incluso a coincidir con personajes como Carlos Lozano o José Coronado. Su carrera había comenzado.

En esa época conoció a Marian Flores, secretaria del mítico programa de TVE 'Un dos tres, responda otra vez', y hermana de la modelo Mar Flores. Mientras el colaborador y Marián estuvieron casados (1984-1998) el matrimonio tuvo cuatro hijos. La primogénita, Lucía, que nació en 1985; Diego, el único varón, que nació un año después; Laura, en 1993; e Irene, en 1998.





Su relación con Makoke casi en paralelo con la de su exmujer Marian Flores

En 1998, es decir, el mismo año que terminó su relación con Marián Flores empezó otra con María José Giaever, más conocida como Makoke. Fruto este amor nació Anita Matamoros, única hija en común de Kiko Matamoros con Makoke. La pareja pasó por el altar después de 18 años juntos, en 2016, aunque su matrimonio se rompió en 2018, después de 20 años de relación.

El 17 de enero de 2010, Kiko vivió un capítulo negro en su vida al ser detenido en el domicilio que compartía con Makoke tras ser denunciado por ella ante la Guardia Civil por malos tratos. Finalmente, ella decidió no seguir adelante con la acusación y retiró la demanda. La expareja terminaría achacando el episodio a un error que fue aclarado posteriormente en los juzgados de Majadahonda.





Su hija menor Anita: la historia de una relación complicada

La relación entre Kiko Matamoros y su hija menor Anita ha estado caracterizada por ser como una noria de sentimientos. La joven, incluso, llegó a tomar la decisión de quitarse el apellido ‘Matamoros’ de su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de 700 mil seguidores.

Y es que Anita Matamoros ha perseguido durante meses desvincularse completamente de este apellido y de su padre tras los duros momentos a los que se han enfrentado en los últimos años llegando incluso a cruzarse acusaciones en las que Kiko habría asegurado que desheredaría a su hija.

Aunque en infinidad de ocasiones Kiko Matamoros ha querido tenderle la mano a Anita, la relación ha seguido distante y fría. A pesar de todo esto, el año 2021 concluyó con rumores de acercamiento por parte de la joven influencer, ya que en el repaso de las fotos de pasado añoAnita incluyó a su padre, Kiko Matamoros, mientras éste sonríe a la cámara en una noche de fiesta junto a la más pequeña de sus hijos.





Su segundo divorcio y la relación con una influencer 40 años menor

La vida amorosa de Kiko Matamoros también ha sido una auténtica montaña rusa. Tras su segundo divorcio en 2018, mantuvo una fugaz relación con Cristina Pujol de apenas unos meses.

En 2019 Kiko conoció a la que es actualmente su pareja. Ella es Marta López Álamo, una influencer 40 años menor que él, circunstancia que no habría conseguido separar a la pareja. Al revés, los rumores de boda y de incluso ampliar la familia no han cesado y actualmente la pareja vive en un palacete del siglo XVIII equipado con hasta cinco habitaciones, cuatro baños y tres amplios salones. Concluyeron la mudanza en febrero de 2021.

“Estamos deseando tener un niño y queremos casarnos antes. La verdad es que es una bonita posibilidad y vamos a ver si el tiempo nos concede ese deseo”, ha llegado a declarar Kiko Matamoros.

Sobre el futuro de su relación con Marta López Álamo habló hace apenas unos días en el programa de Telecinco ‘Sábado Deluxe’. Kiko Matamoros se sometió al polígrafo para dar detalles no sólo de su vida íntima, sino también para sincerarse en otros aspectos. Uno de ellos tiene una estrecha relación con su actual pareja.

Una colaboradora del espacio le preguntó “si tenía miedo de llegar a ser una carga para Marta López Álamo”. Matamoros, en ese momento, se sinceró ante sus compañeros y ante toda la audiencia.

“A lo que tengo miedo es a que no quiera dejarme. Si estoy en una situación jodida física o psíquica lo que no quiero es que sea mi enfermera, porque no se lo merece. Deseo que pueda vivir su vida con plenitud y tener la relación que quiera”, reconoció Kiko Matamoros.

Del mismo modo, añadió que ha vivido “tres años de felicidad que no me los creo ni yo”, por lo que aclaró que “sería un egoísta y un cretino si pretendiera que, cuando no esté bien, siga conmigo. Lo hemos hablado. Ella dice que no, pero yo digo que sí. Es, sin lugar a duda, la mujer de su vida”, apostilló.





Su aventura en 'Gran Hermano VIP' y el salto a la fama

Fue en el año 1999 cuando Kiko hizo su primera aparición pública como 'Juan Matamoros' en el programa de televisión Crónicas Marcianas, en el que trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Ya en el año 2005, Kiko Matamoros participó en la segunda edición de 'GH VIP'. Acababa de hacerse famoso en 'Salsa Rosa' y llegaba al reality como uno de los rostros más prometedores de la edición. Todo se derrumbó en cuestión de días.

Kiko resultó nominado durante la primera semana y, aunque la audiencia le salvó, fue él quien decidió abandonar el programa. En plató, tras abandonar la casa, aseguró que había cumplido su objetivo, y defendió que “no hay dinero en el mundo que me compense y me he dado cuenta, un día de ausencia de mi mujer y de los míos".

Desde ese momento se hizo fiel colaborador de la programación de sobremesa: 'A tu lado', 'TNT', 'La Noria'… Después estuvo dos años en dique seco hasta que en 2010 llegó a 'Sálvame' para convertirse definitivamente en uno de los rostros más fieles del programa de Mediaset.

Además, su fama le permitió participar del rodaje de la película ‘Torrente 4: Lethal Crisis’ en 2011 y en la serie ‘Esposados’ en 2013. También hizo sus pinitos en el periodismo deportivo, apareciendo en los programas ‘Tiki Taka’, para Energy, y en ‘Punto pelota’, en Intereconomía.

Amante de las operaciones estéticas

No es noticia que Kiko Matamoros ha pasado varias veces por el quirófano para someterse a una serie de operaciones estéticas. Él mismo lo reconoce cuando se somete a estos cambios. La primera de estas intervenciones quirúrgicas fue una autoplastia para modelar sus orejas. Otros de sus retoques estéticos que se hizo fue un injerto capilar en las cejas para que lucieran más pobladas. En 2014, el colaborar de ‘Salvame’ se sometió a una operación para corregir un problema respiratorio, circunstancia que aprovechó para hacerse una rinoplastia.

A comienzos del verano de 2020, Kiko se sometió a la última de sus operaciones estéticas y la más extensa de todas, una intervención que le mantuvo cuatro horas en el quirófano y en la que le realizaron una marcación abdominal, una liposucción, un rejuvenecimiento de párpados, además de extirparle las glándulas mamarias. Aunque sin duda uno de los mayores cambios estéticos más notorios en el rostro de Kiko Matamoros llegaría tras someterse a un lifting facial para reducir la flacidez de la cara.





En la lista de morosos

Aunque este nuevo año le ha traído a su segundo nieto, la felicidad en este 2022 no está siendo completa para Kiko, y es que el colaborador vuelve a aparecer un año más en la lista de morosos que anualmente publica Hacienda por estas fechas.

Lejos de mostrarse afectado o preocupado por los 700.000 euros que debe al fisco, el Kiko Matamoros ha querido destacar que ha reducido 500.000 euros su deuda en los últimos años, lo que sin duda es una buena noticia para él y los suyos. La deuda llegó a superar el millón de euros en el año 2018.